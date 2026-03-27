白石麻衣が自身のYouTubeに「【誰？】チェンソーマンのコスプレに挑戦してみた！#69」を更新。白石がハマっているという『チェンソーマン』の人気キャラクター・マキマのコスプレを披露した。

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「私が絶賛今だだハマりしているチェンソーマンのコスプレを3人でやっていきます」と話し、アイメイクを施されながら『チェンソーマン』について語る白石。マネージャーから推しを聞かれると「推しを作らないようにしちゃってる」と言い、キャラクターが次々と退場していくことに「好きになっちゃダメなんだなと思っちゃった」と理由を説明した。

そして、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の話や、マネージャーの推しであるポチタの話をしているうちにアイメイクが終了。続けて赤いウィッグをかぶり、白シャツに黒ネクタイを締めて、マキマのコスプレが完成した。「もう自己満です！ 完成でーす！ マキマさんでーす！」と満足げにマキマになりきった姿を披露。「カラコンも入れてます。かわいくしてもらってます」とドアップでカメラを見つめ、「みんなでやったら楽しい。第1弾、マキマさんでした」と、カメラにポーズを決めた。

おまけ映像では、金髪ショートのウィッグと交換。普段見せないボーイッシュな金髪も似合っており、白石は終始笑顔で「おまけいっぱい使ってもらおう」とお気に入りの様子。続いて金髪ロングのパワーのウィッグをかぶり、前髪を垂らして可愛くポーズを決める。最後は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌「IRIS OUT」（米津玄師）をアカペラで歌うシーンや、ポチタや“チェンソーマン”のかぶりものをしたショットも公開した。

白石のコスプレに、コメント欄では「破壊力やばすぎる」「違和感なく似合う顔力」「可愛すぎる」「いやいや アニメ超えちゃダメなのよ！w」「このまま実写化いけそうなレベル」「金髪まいやんイケメンすぎるわ」など絶賛の声が寄せられている。

（文＝本 手）