REGZA ゲーミングモニター RM-G276N

Amazonにて、REGZAのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は4月9日23時59分まで。

期間中は、27インチWQHDの「RM-G276N」と23.8インチフルHDの「RM-G245N」がお買い得になっている。最大リフレッシュレートは「RM-G276N」が240Hz、「RM-G245N」が180Hzに対応。

どちらも広視野角なFast IPSパネルを採用。TNパネルと比較して角度による色やコントラストの変化が少なく、より鮮やかで表現豊かな映像を実現する。

また、ゲームジャンルごとに用意された4つのモードに、映画、スポーツ、標準の3モードを加えた7つの表示モードを搭載。画質や応答速度を最適に設定し、ゲームだけではなく映画鑑賞やスポーツ観戦なども楽しめる。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REGZA ゲーミングモニター RM-G276N

REGZA ゲーミングモニター RM-G245N