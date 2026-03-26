26日夜、東京・池袋のサンシャインシティにある「ポケモン」のグッズ販売などを行う公式ショップで、女性店員が刃物のようなもので刺されて殺害され、刺した男も自分の首を刺し、死亡しました。

現場から中継です。

事件が発生したポケモンセンターは、池袋サンシャインシティ内の2階に入っています。26日午後9時すぎの時点でも店の周りには規制線が張られ、鑑識の姿もあったということです。

その1時間前の午後8時にこちらに着いたのですが、救急車が2台、警察車両や消防車両も複数台いるなど、とても物々しい雰囲気となっていました。

──現場で取材をしていて、何か新しい情報は入っていますか？

捜査関係者によりますと、死亡した2人とみられる男女には、過去に警視庁に対しての相談事案があったということです。警視庁は、事件との関連があるかも含め、捜査しています。

また、事件発生直後の現場を見たという方に話を聞いたのですが、当時現場には20〜30人が集まっていて、店の周りからは最初何が起きていたのかわからなかったが、ただごとではないなというのは感じたと言います。

そのあとも「とても怖かった」という言葉を繰り返し話していました。