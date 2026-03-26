森香澄、冠番組最終回で“大暴言”！なぜかアドリブも飛び出し「何かを失う気がする…」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

3月25日（水）は同番組の最終回が放送され、森が苦手克服のための“イメチェン”に挑戦する場面があった。

【映像】森香澄、冠番組の最終回で“大暴言”！

今回は、ゲストに福田麻貴（3時のヒロイン）、新山（さや香）、ニシダ（ラランド）を招いて「苦手仕事克服会」を開催。

自分のトリセツを業界人に知ってもらいつつ、苦手を克服してオファーを爆増させていくことを目的とした企画だ。

それぞれが苦手仕事を発表していくなか、森香澄が実は苦手だという仕事は「女同士の罵り合い」。番組では、そんな森のために“女同士が罵り合う企画”を再現することに。

女性タレント役を新山とニシダが務め、実際に森との対立構造を作っていくのだが、最初の挑戦では森が「綺麗だから」「男性にモテる」などほめ殺しにあってうまく言い返せないまま終了。

それを踏まえて、福田の「好感度を気にせずもっと嫌われてみる」というアドバイスから、もしほめ殺しされてしまったら、「うっせぇよ！バーカ！」とガチで罵るという克服案を実践してみることに。

ニシダから「もう30歳でこんなあざといキャラで、ただモテようとしてる。中身のない薄っぺらい女だなって思っちゃうかな」と罵られると、森は即座に「うっせぇよ！バーカ！デブ」と発注通りの大暴言で返してみせた。

しかし、なぜかアドリブも加わってしまいスタジオは大爆笑。提案した福田も「テレビとしては逆にそのくらいのほうが見たいし、それを言ったとて性格悪いってならない」と手応えを感じたようだが、当の森は「何かを失う気がする…」と困惑していた。

さらに、番組最後には森の口から「実はですね…『森香澄の全部嘘テレビ』、これが最終回」という発表が。

思いがけない発表に仰天する芸人たち。なかでもニシダとともに番組初登場だった新山は、「（最終回なのに）なんで半分初登場なん？もっと縁のある人呼んでくださいよ！」とツッコんで、スタジオの笑いを誘っていた。