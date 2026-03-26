新米ママ岡田結実、子育てで父・ますだおかだ岡田のすごさ実感「思い知らされています」
タレントの岡田結実（25）が26日、都内で行われたエニタイムフィットネス「新生活 粋トレチャレンジ 決意表明イベント」に高岸宏行（ティモンディ）とともに登場。2月に第一子の出産を報告してから初の公の場となり、子育てで改めて感じたという両親へのリスペクトを語った。
【全身ショット】出産後とは思えない…！すっきりとした姿を披露した岡田結実
「新生活が始まりました！岡田結実です！」と笑顔であいさつ。MCから出産を祝福されると、「ありがとうございます！本当に新生活が始まったという言葉がぴったりで、右も左も分からない中、苦戦していますが、でも楽しくて」と声を弾ませる。
イベント後には「産後初イベントということで、ちょっと緊張感もありました」と話しつつも「出産してからしばらく経っているので、メンタル部分はもうめちゃくちゃ明るい」とにっこり。
子育てをスタートさせた岡田は「まだ言葉は通じないけど、両親から受け継いだ教えを今子どもに教えたりしているんですけど、子どもを通して自分が教えてもらうことが多すぎて。『私って狭い視野で物事を見てたんだな』っていうのを最近思い知って、自分の子どもには感謝してます」と語った。
父のますだおかだ・岡田圭右にも「（ありがたみを）思い知らされています」と感謝。「本当に父親はお金を稼ぐ能力もそうですし（笑）」と会場を笑わせつつ、「仕事に対しての職人としての背中も見ていたし、母親の主婦としての子どもへの向き合い方も見てきて『私はこうやってしてあげられてるのかな』『母親みたいにできてるのかな』って感じることが多く、本当に親ってすごいなと思います」とリスペクトを語った。
岡田は2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月にインスタで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表していた。
「エニタイムフィットネス」は、「始まる春を、変われる春に。」をキャッチコピーとして新たに掲げ、テレビCMなど全国プロモーションを展開する。
【全身ショット】出産後とは思えない…！すっきりとした姿を披露した岡田結実
「新生活が始まりました！岡田結実です！」と笑顔であいさつ。MCから出産を祝福されると、「ありがとうございます！本当に新生活が始まったという言葉がぴったりで、右も左も分からない中、苦戦していますが、でも楽しくて」と声を弾ませる。
子育てをスタートさせた岡田は「まだ言葉は通じないけど、両親から受け継いだ教えを今子どもに教えたりしているんですけど、子どもを通して自分が教えてもらうことが多すぎて。『私って狭い視野で物事を見てたんだな』っていうのを最近思い知って、自分の子どもには感謝してます」と語った。
父のますだおかだ・岡田圭右にも「（ありがたみを）思い知らされています」と感謝。「本当に父親はお金を稼ぐ能力もそうですし（笑）」と会場を笑わせつつ、「仕事に対しての職人としての背中も見ていたし、母親の主婦としての子どもへの向き合い方も見てきて『私はこうやってしてあげられてるのかな』『母親みたいにできてるのかな』って感じることが多く、本当に親ってすごいなと思います」とリスペクトを語った。
岡田は2025年4月に自身のSNSで結婚を報告。今年2月にインスタで「この度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます」と発表していた。
「エニタイムフィットネス」は、「始まる春を、変われる春に。」をキャッチコピーとして新たに掲げ、テレビCMなど全国プロモーションを展開する。