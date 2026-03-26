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美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【TACO】アメリカ、イスラエルとイランの戦闘はいつ終結するのか？【原油高、株安、中間選挙】」を公開した。動画では、アメリカ・イスラエルとイランの戦闘がいつ終結するのかについて、アメリカの国内政治や歴史的背景を交えながら独自の視点で分析し、その行方を冷静に予測している。



高須氏は冒頭、両国のメンツもあり早期決着は難しく、現段階での停戦合意は進まないと指摘。その上で「おそらく夏ぐらいまで」泥沼の状態が続き、「7月、8月、9月ぐらいにお互いに妥協して停戦の合意という流れになるのではないか」と予測した。背景として、トランプ大統領が目標とする「中間選挙」での勝利を挙げ、原油価格や株価を落ち着かせるために、選挙前には戦闘を終結させたい思惑があることを説明した。



また、高須氏はアメリカがイランへの本格的な攻撃を踏みとどまった理由を深掘りする。イランの石油輸出の約90%を処理する「カーグ島」を攻撃すれば、原油価格が急騰しアメリカの株価やトランプ大統領の支持率も下落すると分析。さらに、国内で話題となっていたエプスタイン問題から国民の注意を逸らす目的や、キリスト教福音派の支持獲得など、複雑な政治的要因が攻撃の判断に影響を与えていると指摘した。



続いて、アメリカとイランが互いに提示している6つの和平条件について言及。アメリカ側が求める「ミサイル開発計画5年間停止」や「核施設の廃止」に対し、イラン側は絶対に応じないと説明。「過去の世界の歴史を見ても、核を放棄するとアメリカとかロシアから攻撃される」と、力こそが正義である国際社会の現実を強調した。ウクライナの「ブダペスト覚書」などを例に挙げ、条約や約束が破られてきた歴史的教訓から、現状では双方の条件が高すぎて実現不可能だと語った。



高須氏は最終的に、原油高や株安を嫌うトランプ大統領が中間選挙直前に妥協し、イラン側にとって有利な条件で合意に至るだろうと結論づけた。「中間選挙直前になって、イラン側にとって最も有利な条件で合意に持ち込むんじゃないかなと思う」と語り、イラン側のしたたかな交渉戦略に言及して動画を締めくくった。