ニューヨークとさらば青春の光が人間の欲望と本性を暴くABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。

3月24日（火）の同番組では、ゲストの意外な交友関係が明らかになる場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回のスタジオには、ゲストにAKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカが登場。

プライベートでの飲み仲間を聞かれた入山は、「舞台共演したモト冬樹さんとハマカーンの浜谷健司さん」と、意外な大物タレントや芸人の名前を挙げる。

「どういう話をする？」という質問に対しては、「『最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね』とか…」と、リアルな会話の内容を明かし、MC陣の笑いを誘った。

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一方、今井はオズワルドの伊藤俊介と仲が良く、よく一緒に飲んでいると告白。

「『飲める飲める言って全然飲まないやんか』って言われて、アンジェもカチーンってきた」という今井は、日本酒を「お互い100合ぐらい飲んで」と破天荒すぎる飲み合いバトルに発展したことを明かした。

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MC陣から「100合!?」と思わず疑いの声が上がるなか、今井は「めちゃくちゃやり合ったけど、お互いベロベロで帰って、どっちが勝ったかわからず」「無駄な100合飲んだ」とオチをつけ、スタジオを沸かせていた。