スバル“農道のポルシェ”におぎやはぎ大興奮 アメリカで発見→外装だけじゃないカスタムに「うわぁぁすげぇー！クール！」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、28日に放送される。今回は、昨年12月に放送された『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE! in ＵＳＡ 2時間SP 初の海外ロケですけど…なにか？』の特別編、「未公開シーンちょい見せSP」を送る。
【最新番組カット】驚きのカスタムが施されたスバル“農道のポルシェ”の全貌
人気企画「オーナーさん、いらっ車い!! in USA」では個性豊かな日本車オーナーが集結。中でも異彩を放っていたのが、スバル『サンバー』をベースに、フォルクスワーゲン『タイプ2』風に仕上げられた1台。オーナーは「独自さ」を気に入り、「こんなものが売りに出ているなんて…すぐにほれ込んだよ」と一目ぼれだったと明かした。
さらにエンジン、マフラーも改造しているといい、おぎやはぎが車体後部に回り込むと、「うわぁぁすげぇー！クール！」と大興奮。案内役が「農道のポルシェですよね」と語る、驚きのカスタムとは。
さらに車を見て回るうちに、案内役が「やばいこと起きてるんだけど！」と、『サンバー』の方を指さし、見てみると、謎の力士軍団が登場。『サンバー』に乗り込んだこの軍団とは。
【最新番組カット】驚きのカスタムが施されたスバル“農道のポルシェ”の全貌
人気企画「オーナーさん、いらっ車い!! in USA」では個性豊かな日本車オーナーが集結。中でも異彩を放っていたのが、スバル『サンバー』をベースに、フォルクスワーゲン『タイプ2』風に仕上げられた1台。オーナーは「独自さ」を気に入り、「こんなものが売りに出ているなんて…すぐにほれ込んだよ」と一目ぼれだったと明かした。
さらにエンジン、マフラーも改造しているといい、おぎやはぎが車体後部に回り込むと、「うわぁぁすげぇー！クール！」と大興奮。案内役が「農道のポルシェですよね」と語る、驚きのカスタムとは。
さらに車を見て回るうちに、案内役が「やばいこと起きてるんだけど！」と、『サンバー』の方を指さし、見てみると、謎の力士軍団が登場。『サンバー』に乗り込んだこの軍団とは。