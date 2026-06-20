バラエティー番組の人気者としてもてはやされたのも今は昔、である。【写真を見る】「胸をわしづかみにされ…」女性から性被害を告発されたボビー・オロゴン容疑者所属事務所との金銭トラブルに、妻への暴行での逮捕、詐欺まがいの音楽イベント……。すっかりお騒がせタレントとなったボビー・オロゴンこと近田（こんだ）ボビー（60）が、今度は卑劣な行為で逮捕された。「6月14日、千葉県警捜査1課は不同意性交容疑でボビー