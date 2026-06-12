お笑いコンビおぎやはぎ矢作兼（54）が11日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに生出演。酒を飲んで深夜に電話してきた俳優について語った。小木が朝、俳優荒川良々（52）と朝に遭遇した話を切り出した。「朝、久々に会ったな、荒川良々に。偶然、朝8時ぐらいに。『小木クン？』って小さい声で。誰だろうと思ったら覇気のない感じの荒川良々で。朝自転車乗っ