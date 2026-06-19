アトラスは『ペルソナ』シリーズ最新作『ペルソナ6』の各ストアページを公開し、ウィッシュリスト登録の受付を開始した。あわせて『ペルソナ4 リバイバル』に関する新情報も発表されている。 （関連：【画像】『ペルソナ4 リバイバル』の最速体験会が開催） 『ペルソナ6』のウィッシュリスト登録は、Microsoft Store、PlayStation Store、Steamにて受付中。対応プラットフォームはXbox Game Pass、Xbox Se