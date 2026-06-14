お笑いコンビおぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が11日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。ブレークするお笑い芸人を実名で告白した。リスナーがメール内でレインボーのジャンボ（36）について触れていた。ジャンボは過去に同番組のゲストとして出演している。矢作は「ジャンボはもうさ、確信したね」と切り出すと、小木も「アッコさんの番組に出てるし。見てないけど」と絶賛