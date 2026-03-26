「スピードが衰えたら？」不安への問いに“33歳”伊東純也が語った本音とは？【日本代表／現地発】
「数字だけちょっと重くて…」
現地時間３月25日、日本代表の練習後にそう言って記者団の笑いを誘ったのが、“33歳”の伊東純也だ。長友佑都や遠藤航がいずれも怪我で選外の今回、伊東は谷口彰悟（34歳）に次ぐ高年齢である。
年齢を重ねるとともに懸念されるのが、フィジカル面の衰え。伊東の武器のひとつがスピードで、「それが衰えたらどうしようという不安はないか」と記者のひとりに問われると、本人は以下のように答えていた。
「年齢によってスピードがなくなるかは分かりません。永井謙佑選手（37歳）もまだ速いですし。衰えたらどうしようというよりも、上手く使いこなせるかだと思います」
要は、ここぞという場面で自らの武器を発揮できるかどうか、ということだ。そもそも伊東には「スピードは落ちていない」自負がある。
特別な何かをやっているわけではないというが、そのスピードが強豪国相手にも通用するかは、今回の連戦のポイントになる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
現地時間３月25日、日本代表の練習後にそう言って記者団の笑いを誘ったのが、“33歳”の伊東純也だ。長友佑都や遠藤航がいずれも怪我で選外の今回、伊東は谷口彰悟（34歳）に次ぐ高年齢である。
年齢を重ねるとともに懸念されるのが、フィジカル面の衰え。伊東の武器のひとつがスピードで、「それが衰えたらどうしようという不安はないか」と記者のひとりに問われると、本人は以下のように答えていた。
「年齢によってスピードがなくなるかは分かりません。永井謙佑選手（37歳）もまだ速いですし。衰えたらどうしようというよりも、上手く使いこなせるかだと思います」
要は、ここぞという場面で自らの武器を発揮できるかどうか、ということだ。そもそも伊東には「スピードは落ちていない」自負がある。
特別な何かをやっているわけではないというが、そのスピードが強豪国相手にも通用するかは、今回の連戦のポイントになる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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