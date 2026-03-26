「もうすでに、イケメン」華原朋美、シングルマザーで育てた息子の卒園式ショットに「モデルさんみたい」反響
歌手の華原朋美さんは3月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。息子の卒園を報告し、今までの感謝をつづりました。
【写真】華原朋美の息子・卒園式ショット
また、ステージ本番直前に息子から「ママお歌上手に歌ってきてね。トークはお客様をたくさん笑顔にしてきてね」と、声を掛けてもらったというエピソードも明かしています。
さらに卒園式の朝には「ヘアーのセットをやらせて貰いました。息子も喜んでくれました」と明かし、式後には「これからも楽しい毎日を過ごそうねって優しい可愛い声で言ってくれました」とのことで、「スーツも気に入ってくれて私は嬉しかったです」などと親として感じた気持ちを素直につづっています。
コメントでは、「愛息子さんの御卒園 誠におめでとう御座います！」「目頭が熱くなりました」「モデルさんみたいです」「朋ちゃん、大変だけど頑張って行きましょうね」「育て方が良かったんですね。優しい性格の子供に育って良かったですね」「感激」「もうすでに、イケメンのおもむきが…」「足長いですね」など、温かい声が続出しました。
今後も華原さん親子のほっこり投稿を楽しみにしたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】華原朋美の息子・卒園式ショット
息子の卒園を報告朋美さんは投稿の中で「私の息子が卒園しました」と報告。「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です。シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています」とつづっています。
また、ステージ本番直前に息子から「ママお歌上手に歌ってきてね。トークはお客様をたくさん笑顔にしてきてね」と、声を掛けてもらったというエピソードも明かしています。
「目頭が熱くなりました」最後は「私は歌手としてもお母さんとしても楽しみながら頑張っていきたいと思います」とコメントしています。投稿では、ネイビースーツに身を包んだ息子のソロショットも公開。髪形をセットし、格好良くポーズを取っています。
コメントでは、「愛息子さんの御卒園 誠におめでとう御座います！」「目頭が熱くなりました」「モデルさんみたいです」「朋ちゃん、大変だけど頑張って行きましょうね」「育て方が良かったんですね。優しい性格の子供に育って良かったですね」「感激」「もうすでに、イケメンのおもむきが…」「足長いですね」など、温かい声が続出しました。
今後も華原さん親子のほっこり投稿を楽しみにしたいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)