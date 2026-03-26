「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」開幕！ 初代王者・FE名古屋 U15や福島 U15が2連勝で好発進

2026年3月25日(水)、「インフロニアB.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」が日環アリーナ栃木 (栃木県宇都宮市)で開幕した。初日は予選リーグが行われ、参加51チームが熱戦を繰り広げた。

チームによって、初日、2日目の試合数が違うが、早々と2連勝し、決勝トーナメント進出に王手をかけたのがファイティングイーグルス名古屋 U15。FE名古屋 U15は本大会の初代王者（2017年）だが、最近では決勝トーナメント進出を阻まれていた。この日2試合目のアースフレンズ東京Z U15戦では、リードが何度も入れ替わる熱戦となったが、最後は10点差を付けて逃げ切った。3年生の#11 鈴木太志朗（183cm）、#15 大井佑悟（186cm）に加え、#3 西田湊（183cm）、#35 平山陽翔（177cm）、#77 上野泰知（174cm）といった能力ある2年生がスターターに名を連ねており、高さもあるチームとなっている。チームを率いる伊藤基博ヘッドコーチは「選手たちの将来を見据えて、ポジションアップしてラインナップを組んでいるので、どうしてもミスが出てしまうことがあります。また、2年生も多いので、雑になってしまう部分もあります。それでも、能力もありますし、高さもあるので、決勝トーナメントに進み、優勝にチャレンジしていきたいですね。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ U15時代からトップチームを作ってきた末広朋也コーチが現在指導する琉球ゴールデンキングス U15を筆頭に、強いチームが多いですから、そうしたチームと戦えたらいいなと思っています」と期待感を口にする。2年生の#3 西田は「オフェンスでは3Pシュートで、ディフェンスではリバウンドなどでチームに貢献したいです。目指すは優勝です」と言い切った。

また、福島ファイヤーボンズ U15も安定した戦いぶりを見せ、しっかりと2勝を挙げた。2年生エースの#14 村越友昭を筆頭に、「U10のチームで、小学校の低学年から指導してきた選手たちが成長してきてくれています」と、継続的な育成が成果を見せている様子がうかがえる。さらに、レバンガ北海道 U15、千葉ジェッツ U15、東京八王子ビートレインズ U15、立川ダイス U15、シーホース三河 U15、熊本ヴォルターズ U15が2勝を挙げた。

再延長の熱戦！ うれしい初勝利など悲喜こもごも

最も熱戦となったのが滋賀レイクス U15と長崎ヴェルカ U15の一戦。先行する長崎 U15を滋賀 U15が追う展開。試合終盤に滋賀に追い付かれた長崎 U15は決めれば勝ちが確実のフリースローを190cmのオールラウンダー、#16 岩崎史龍が決め切れずに延長にもつれ込んだ。延長でも決着が付かず、再延長に入ると長崎 U15が6点のリードを奪う。滋賀 U15もあきらめずに粘り、1点差に詰め寄るも、その1点が届かずに64-65でタイムアップ。滋賀 U15は今年1月の「京王 Jr.ウインターカップ2025-26」でベスト4入りしてその実力を見せたチームだったが、一歩及ばなかった。一方、長崎 U15は今大会の初戦で福島 U15に敗れており、何としてでも欲しかった勝ち星だ。#16 岩崎は「最後のフリースローは入れたかったのですが、会場の雰囲気にのまれてしまいました。ですが、最後は勝ち切れて良かったです。明日は、得点差のこともありますが、まずは勝つことに集中して、決勝トーナメントへの望みをつなぎたいです」とまだまだあきらめない姿勢を見せた。

また、今大会で初勝利を挙げたのが福井ブローウィンズ U15だ。3年前にU15チームを立ち上げ、昨大会に初出場。そして今大会1試合目で京都ハンナリーズ U15に75-55で快勝。チーム立ち上げから所属している3年生のキャプテン#8 宮原大和は「チームに入ったころは、こんな舞台で勝てるようになるとは想像していませんでした。とにかくうれしいです。残りの試合も勝てるように頑張りたいと思います」と話した。森脇慎也ヘッドコーチも「まだまだ先は長いですが、昨年、そして今年と一歩ずつステップアップできたことは、率直にうれしいです。これからもチームとして成長していきたい」と充実の表情を浮かべた。

26日は予選リーグの残りが行われ、決勝トーナメントへの出場チームが決まる。最後の1秒まであきらめない戦い、見逃せない戦いに注目したい。

インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026大会概要

目的：B.LEAGUE U15チームの文化の構築と醸成、ならびに世界に通用する選手の輩出に向けた育成強化の礎を形成するための機会を提供する。

主催：公益財団法人日本バスケットボール協会、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ

主管：公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ

特別協賛：インフロニア・ホールディングス株式会社

協賛：株式会社モルテン、株式会社サードシップ

日程：2026年3月25日（水）～29日（日）

会場：日環アリーナ栃木

大会形式：予選リーグ/決勝トーナメント

出場権獲得：次回のインフロニア U16 CHALLENGE CUPの出場権を獲得する



配信URL：https://youtube.com/playlist?list=PLjg1nryCJk4ZWQZd5743h30gx4sBm-1XK&si=yUDaSat-OkGqqNzh

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