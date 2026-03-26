ドジャースが「レッドブル」とパートナーシップ契約を締結

またもスポンサーが加わった。ドジャースは24日（日本時間25日）、エナジードリンク「レッドブル」とパートナーシップ契約を締結したと発表した。同ブランドは球団の公式エナジードリンクパートナーとなる。早くもドジャースベンチで“存在感”を示し、ファンも注目している。

今回の契約に伴い、ドジャース選手には試合中、専用クーラーで「Red Bull Energy Drink」と「Red Bull Sugarfree」が提供される。また、スタジアム内の売店でレッドブル製品を楽しむことができ、球場限定の特製レッドブルカクテルが販売されるという。

ちょうどこの日、ドジャースは本拠地でエンゼルスとのオープン戦最終戦を戦った。ベンチには「GIVES YOU WINGS（翼をさずける）」と書かれたドリングボックスが早速置かれた。そしてその横には、大谷翔平投手がグローバル広告契約を結ぶ「コーセー」の「コスメデコルテ」の紫色のボックスもあった。

他のメジャーチームではなかなかお目にかかれない、スポンサーグッズの並び。中継映像でも確認でき、「スポンサーをもっと追加したら、あのベンチのスペースが足りなくなっちゃうよ」「もはやどこに置いたら笑」「スペースがなくなるね」などとファンも注目していた。（Full-Count編集部）