『ホタルの嫁入り』Lynn＆内山昂輝が禁断の愛を演じる ティザーPVでキャラクターボイス解禁【コメントあり】
10月からフジテレビ系“ノイタミナ”枠で放送されるテレビアニメ『ホタルの嫁入り』（毎週金曜 後11：30）の許されぬ愛に堕ちていく2人を演じるメインキャストが発表された。桐ヶ谷紗都子役をLynn、後藤進平役を内山昂輝が演じる。あわせて、第2弾ティザービジュアルとティザーPVが公開された。
【画像】まさかの血まみれ…一見幻想的な『ホタルの嫁入り』第2弾ティザービジュアル
Lynn演じる紗都子は、名家に生まれながらも余命わずかと宣告され、なお懸命に生きる令嬢。内山演じる進平は、殺し屋として生きる中で紗都子と出会い、紗都子を一途に溺愛していく。
本作への出演に際し、Lynnは「原作を読んだとき、命を、成し遂げたい夢を、自分の想いを諦めない紗都子の姿に心惹かれました」と紗都子に抱いた想いを明かすとともに「私は、この物語の中に生きたいと強く思いました。任せていただいたことに感謝しながら、みなさんに楽しんでいただけるよう全力で演じてまいります」とコメント。内山は「彼はさまざまな表情を見せる複雑なキャラクターなのでいろいろなアプローチで表現していこうと思います」と意気込みを語った。
Lynnと内山のアフレコに立ち会った原作者の橘オレコ氏は、「まるで2人が実在するかのようなイメージ通りの声で驚きました」と、その瞬間に胸にあふれた感情を振り返り、「一視聴者としてアニメの完成がとても楽しみです」と、2人が織りなす許されぬ愛の物語に期待をふくらませた。
また、シリーズ構成・脚本を『薬屋のひとりごと』『うる星やつら』を手がけた柿原優子氏、音楽をNetflix映画『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』の主題歌・挿入歌作曲やKing ＆ Prince「Mazy Night」作曲などを手がけたNOGRIDが担当する。
第2弾ティザービジュアルでは、血だまりの中で紗都子の手を取りひざまずく進平の姿が描かれ、幻想的でありながら狂気を孕んだ2人の関係性を象徴する一枚となっている。交わることのなかった2人の運命が、満天の星空に照らされた血だまりの中で、重なり合う瞬間が切り取られている。
ティザーPVでは、明治の華やかな時代背景の中で出会う2人の姿と、契約結婚から始まる禁断の愛の行方が、美麗な映像で描かれている。「俺、ちょっと愛が重いけど幸せにするよ」という進平の印象的なセリフとともに、狂気と純愛が交錯する物語の幕開けが映し出されている。
本作は、漫画『プロミス・シンデレラ』の著者であり、テレビアニメ『謎解きはディナーのあとで』でキャラクター原案を務めた橘氏が描く、累計発行部数400万部を突破した同名漫画が原作。文明開化が進む明治時代を舞台に、名家に嫁ぎ父の誇りになることを夢見る令嬢と、そんな紗都子を溺愛する殺し屋の、許されぬ愛を描く狂愛ストーリー。
■キャスト＆スタッフコメント
▼Lynn（桐ヶ谷紗都子役）
原作を読んだとき、命を、成し遂げたい夢を、自分の想いを諦めない紗都子の姿に心惹かれました。狂気と純粋さを真っ直ぐぶつける進平に心奪われました。私は、この物語の中に生きたいと強く思いました。任せていただいたことに感謝しながら、みなさんに楽しんでいただけるよう全力で演じてまいります。よろしくお願いします。
▼内山昂輝(後藤進平役)
後藤進平は殺し屋の男性でとあることをきっかけに伯爵令嬢の桐ヶ谷紗都子と出会います。彼はさまざまな表情を見せる複雑なキャラクターなのでいろいろなアプローチで表現していこうと思います。原作ファンの方はもちろん、『ホタルの嫁入り』のことをまだご存知ない方にも楽しんでいただけるように頑張りますのでぜひお楽しみに。
▼橘オレコ（原作）
アフレコでLynnさん、内山さんの声を聞かせていただき、まるで2人が実在するかのようなイメージ通りの声で驚きました。繊細かつ芯がある紗都子と、色気と子どもっぽさを兼ね備えた進平が映像と共に頭に流れ込んできて、もったいなくてこれ以上見たくないという複雑な感情になりました。一視聴者としてアニメの完成がとても楽しみです。
▼柿原優子（シリーズ構成・脚本）
残酷で純粋で、儚くて強い2人の愛がどこに行きつくのか、私も楽しみにしながら脚本を書き進めています。原作ファンの方も初めての方にも、アニメを楽しんでいただければうれしいです。
▼NOGRID（音楽）
とても大好きな作品の記念すべきアニメ化において、音楽を担当させていただけたことを心から光栄に思います。制作にあたってはキャラクターの心情や物語に寄り添うため、原作を何度も読み返し感情移入しながら音を紡ぎました。中でも進平の気持ちには強く共感しています(笑)。生楽器を軸にしつつ、重厚なシンセやノイズも取り入れ、挑戦を重ねた楽曲たちです。ぜひアニメと共に音楽も楽しんでいただけたらうれしいです。
【画像】まさかの血まみれ…一見幻想的な『ホタルの嫁入り』第2弾ティザービジュアル
Lynn演じる紗都子は、名家に生まれながらも余命わずかと宣告され、なお懸命に生きる令嬢。内山演じる進平は、殺し屋として生きる中で紗都子と出会い、紗都子を一途に溺愛していく。
Lynnと内山のアフレコに立ち会った原作者の橘オレコ氏は、「まるで2人が実在するかのようなイメージ通りの声で驚きました」と、その瞬間に胸にあふれた感情を振り返り、「一視聴者としてアニメの完成がとても楽しみです」と、2人が織りなす許されぬ愛の物語に期待をふくらませた。
また、シリーズ構成・脚本を『薬屋のひとりごと』『うる星やつら』を手がけた柿原優子氏、音楽をNetflix映画『ゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜』の主題歌・挿入歌作曲やKing ＆ Prince「Mazy Night」作曲などを手がけたNOGRIDが担当する。
第2弾ティザービジュアルでは、血だまりの中で紗都子の手を取りひざまずく進平の姿が描かれ、幻想的でありながら狂気を孕んだ2人の関係性を象徴する一枚となっている。交わることのなかった2人の運命が、満天の星空に照らされた血だまりの中で、重なり合う瞬間が切り取られている。
ティザーPVでは、明治の華やかな時代背景の中で出会う2人の姿と、契約結婚から始まる禁断の愛の行方が、美麗な映像で描かれている。「俺、ちょっと愛が重いけど幸せにするよ」という進平の印象的なセリフとともに、狂気と純愛が交錯する物語の幕開けが映し出されている。
本作は、漫画『プロミス・シンデレラ』の著者であり、テレビアニメ『謎解きはディナーのあとで』でキャラクター原案を務めた橘氏が描く、累計発行部数400万部を突破した同名漫画が原作。文明開化が進む明治時代を舞台に、名家に嫁ぎ父の誇りになることを夢見る令嬢と、そんな紗都子を溺愛する殺し屋の、許されぬ愛を描く狂愛ストーリー。
■キャスト＆スタッフコメント
▼Lynn（桐ヶ谷紗都子役）
原作を読んだとき、命を、成し遂げたい夢を、自分の想いを諦めない紗都子の姿に心惹かれました。狂気と純粋さを真っ直ぐぶつける進平に心奪われました。私は、この物語の中に生きたいと強く思いました。任せていただいたことに感謝しながら、みなさんに楽しんでいただけるよう全力で演じてまいります。よろしくお願いします。
▼内山昂輝(後藤進平役)
後藤進平は殺し屋の男性でとあることをきっかけに伯爵令嬢の桐ヶ谷紗都子と出会います。彼はさまざまな表情を見せる複雑なキャラクターなのでいろいろなアプローチで表現していこうと思います。原作ファンの方はもちろん、『ホタルの嫁入り』のことをまだご存知ない方にも楽しんでいただけるように頑張りますのでぜひお楽しみに。
▼橘オレコ（原作）
アフレコでLynnさん、内山さんの声を聞かせていただき、まるで2人が実在するかのようなイメージ通りの声で驚きました。繊細かつ芯がある紗都子と、色気と子どもっぽさを兼ね備えた進平が映像と共に頭に流れ込んできて、もったいなくてこれ以上見たくないという複雑な感情になりました。一視聴者としてアニメの完成がとても楽しみです。
▼柿原優子（シリーズ構成・脚本）
残酷で純粋で、儚くて強い2人の愛がどこに行きつくのか、私も楽しみにしながら脚本を書き進めています。原作ファンの方も初めての方にも、アニメを楽しんでいただければうれしいです。
▼NOGRID（音楽）
とても大好きな作品の記念すべきアニメ化において、音楽を担当させていただけたことを心から光栄に思います。制作にあたってはキャラクターの心情や物語に寄り添うため、原作を何度も読み返し感情移入しながら音を紡ぎました。中でも進平の気持ちには強く共感しています(笑)。生楽器を軸にしつつ、重厚なシンセやノイズも取り入れ、挑戦を重ねた楽曲たちです。ぜひアニメと共に音楽も楽しんでいただけたらうれしいです。
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