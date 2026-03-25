２５日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７２．２４ポイント（１．０９％）高の２５３３５．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８３．２１ポイント（０．９８％）高の８５８２．７４ポイントと続伸した。売買代金は３５０９億３２９０万香港ドル（約７兆１３０９億円）に拡大している（２４日は３０３０億７３４０万香港ドル）。

中東情勢の改善期待が相場を支える流れ。米国・イスラエルとイランの停戦期待が高まっている。米メディアは２４日、米政権がイランに対し、戦争終結に向けて１５項目で構成された和平案を送付したと報じた。それより先、イスラエルメディアは「米国がイランと１カ月の停戦を探っている」と報道したほか、「イランの最高指導者モジダバ・ハメネイ師が戦争終結に向けた米国との交渉を許可した」とも伝えている。日本時間２５日の時間外取引でＷＴＩ原油相場が急落する中、原油高騰による経済混乱の不安も薄らいだ。停戦交渉を見極めたいとするスタンスなどで、指数は弱含む場面がみられたものの、引けにかけて上げ幅を改めて拡大している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、デリバリー事業大手の美団（３６９０／ＨＫ）が１３．９％高と後場に入り急騰。当局がデリバリーの価格競争抑制に動くとの観測が広がっている。テック銘柄の美団が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は１．９％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

そのほかのハンセン銘柄では、中国ミネラルウォーター最大手の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）が９．４％高、豚肉生産で世界トップの万洲国際（２８８／ＨＫ）が７．１％高と上げが目立っている。農夫山泉については、通期決算の３１％増益と配当の増額方針が材料視された。万洲国際の通期決算は２．８％減益とさえなかったが、豚など生物資産の評価損益を除いた調整後ベースでは８．２％増益と堅調。配当も増額する方針を示したことで買い安心感が広がった。

セクター別では、産金が高い。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が６．１％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．３％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が３．９％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が３．７％ずつ上昇した。

半導体セクターも物色される。上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が５．３％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が５．０％高、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が４．６％高、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が３．３％高で引けた。

半面、医薬セクターの一角はさえない。長風薬業（２６５２／ＨＫ）が２．３％、薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が２．２％、翰森製薬集団（３６９２／ＨＫ）が１．５％、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が１．４％ずつ下落した。

他の個別株動向では、火鍋チェーン中国最大手の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が１１．１％安。通期業績の２４％減益が売り材料視された。ほか、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が２２．５％安。同社が昼に発表した通期決算は、利益が４倍に拡大し、期末配当を大幅に引き上げる方針を明らかにしたものの、これを好感する買いは入らず、後場の取引開始後に急落した。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比１．３０％高の３９３１．８４ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。産金・非鉄、発電、インフラ関連、空運、不動産、自動車、医薬、金融なども買われた。半面、石油・石炭は安い。海運も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）