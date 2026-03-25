服が小さすぎた秋田犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で123万1000回再生を突破し、「めちゃくちゃスレンダーで草」「犬版のキャツアイw」「嫌そうな顔してて笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：秋田犬のために『服を買った』結果→注文するサイズを間違えて…まさかの光景】

注文するサイズを間違えて…

TikTokアカウント「kotobuki_kun711」の投稿主さんは、秋田犬の『寿』くんの日常を紹介しています。寿くんは、2025年7月11日生まれの男の子。ドッグランで遊ぶことが大好きな、わんぱくなわんこです。

ドッグランで泥まみれになることが少なくないため、体を守るための服を注文したという投稿主さん。商品が到着すると、早速着せてみることにしました。しかし、服を着せている途中、「あれ？あれ？」と困惑することに…。足まで入れて、やっと違和感の正体が判明したといいます。

実は、注文するときにサイズを間違えていた模様。届いた服は、寿くんにとって小さすぎるサイズだったのです…！

ピッタピタの体がシュール！

本来は、耳までカバーできるほどゆとりのあるデザインだったそう。しかし、寿くんが着ると、まるで体だけ別犬のようにスレンダーに！顔だけがドカンと大きく、あまりにシュールな姿になってしまったといいます。

想定外の姿を見た投稿主さんは、思わず笑ってしまったそう。笑われたことが不満だったのか、服を着た寿くんは眉をしかめて嫌そうな顔をしていたそうです。

普段の寿くんは、逞しくてモフモフ。毛量がなくなると、意外と華奢な体型をしているのですね！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「着圧ソックス履いてるみたい」「遭遇したらずっとニヤニヤしてしまう」「スタイルの良さ全開ですね」など沢山の反響がありました。

小さすぎる服を着てドッグランへ

サイズミスをしてしまったものの、「泥よけ」としては問題なく使えそう…。そう判断した投稿主さんは、着用させた状態でドッグランに行ってみることにしました。

すると、意外にも寿くんは気にせず走り回っていたとか。ストレッチが効いた素材なのか、他のわんこと戯れる姿も見られたといいます。ゆとりがなくぴったりしている分、汚れが付きにくくていいのかもしれませんね♪

TikTokアカウント「kotobuki_kun711」には、寿くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kotobuki_kun711」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。