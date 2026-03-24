専用設計フレームで軽快なハンドリングを実現

カワサキモータースジャパンは、海外で発表した新型モデル「KLE500 SE」を、2027年初頭頃に国内市場へ導入する予定であることを明らかにしました。

このモデルは、ラリースタイルを取り入れたタフな外観が特徴で、ミドルクラスのアドベンチャーセグメントに向けた戦略的なモデルとして位置づけられています。

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パワーユニットには、排気量451ccのパラレルツインエンジンが採用されており、専用設計された軽量なマルチパーパス・トレリスフレームに搭載さすることで優れた剛性バランスと軽快なハンドリングに寄与しています。

本格的なオフロード走行を想定した設計思想も特徴で、足回りには路面追従性に優れたKYB製倒立フロントフォークと新開発のユニトラック式リアサスペンションを装備し、フロント21インチ、リア17インチのワイヤースポークホイールとの組み合わせにより、ダートや荒れた路面でも優れた走破性を発揮します。

今回、国内への導入が予定されているのは上位グレードの「SE」モデルで、標準モデルの装備に加えて、所有感を満たすための特別な装備が数多く備わっています。

インストルメントパネルには、スマートフォンとの接続が可能な4.3インチのTFTカラーディスプレイが採用され、視認性に優れ、利便性の向上に貢献します。灯火類にはLEDウインカーが装備されるほか、高い防風効果を持つ大型スクリーンが標準で装着されます。

さらに、エンジン下部を守る大型のアルミ製スキッドプレートや、転倒時のダメージを抑える金属補強が施されたハンドガードも装備され、よりハードなアドベンチャーライディングにも耐えうる仕様です。

KLE500 SEでは、長距離ツーリングにおける快適な走行も考慮されています。高さの調整が3段階で可能なラリースタイルのウインドスクリーンや、16Lの容量を持つ燃料タンクは、ライダーの負担を和らげ、長大な航続距離をサポートします。

ライディングポジションは、同社のオフロードバイク「KX」シリーズを思わせるシート、フットペグ、ハンドルバーの配置が採用されており、オフロードにおけるマシンコントロールのしやすさを追求しています。

また、ユーザーの多様な使い方に応えるため、豊富な純正アクセサリーが用意されている点も魅力の一つです。足つき性を改善するローシートや、トップケース、パニアケース、リアキャリアといった積載装備、さらにはグリップヒーター、エンジンガード、LEDフォグランプ、メンテナンスに便利なセンタースタンドなど、ツーリングから普段使いまで、あらゆる場面で価値を高めるオプションが揃っています。