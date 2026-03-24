AKASAKIの新曲「シャケナベイベー」が、TVアニメ『マリッジトキシン』のエンディング主題歌に決定した。

（関連：【映像あり】AKASAKI、新曲「シャケナベイベー」使用のTVアニメ『マリッジトキシン』第2弾PV）

TVアニメ『マリッジトキシン』は、集英社『少年ジャンプ＋』にて連載中の静脈／依田瑞稀によるコミックのTVアニメ化作品。今回の主題歌担当は、AKASAKIにとって初の地上波アニメ主題歌となり、本人も「以前から大好きで読んでいた作品」と語る作品のエンディング主題歌となる。さらに、本日公開されたTVアニメ『マリッジトキシン』第2弾PVにて、楽曲の一部も初披露となった。

なお、同楽曲は4月7日に配信リリースされる予定だ。

＜AKASAKI コメント＞

こんにちは、大学生シンガーソングライターのAKASAKIです。

この度、初めて地上波アニメのエンディング主題歌を担当させていただくことになりました。しかも、以前から大好きで読んでいた『マリッジトキシン』という素晴らしい作品に携わることができ、本当に光栄です。楽曲の「シャケナベイベー」には、「間違いだらけの恋でも、自分たちらしく突き進む強さ」を込めました。キャッチーなフレーズはもちろん、作品のスピード感に負けないエネルギッシュでどこか懐かしいサウンドを、ぜひアニメの余韻と共に楽しんでいただければと思います。

アニメと共に、この曲が皆さんの心の中で「1等賞」の思い出になりますように！

（文＝リアルサウンド編集部）