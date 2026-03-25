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先代からのバトンを受け継ぐCoCo壱番屋FCの22歳社長「降ってきたチャンスはすぐ掴め」就活生へ贈る熱いメッセージ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【密着】「挑戦に歳は関係ない」15歳でバイト開始→22歳でFC社長に…その裏にあった覚悟とキャリア観とは？｜CoCo壱番屋」を公開した。



15歳でCoCo壱番屋のアルバイトを始め、22歳でFC運営会社の社長に抜擢された女性に密着。

先代社長からの唐突な打診に「たしかに面白い！」と即答した驚きのエピソードや、前向きなキャリア観が明かされた。



動画は、CoCo壱番屋のフランチャイズ展開を行う株式会社スカイスクレイパーの社長を務める女性の1日に密着する様子からスタート。

店舗での接客や経営会議をこなす中、インタビュアーの質問をきっかけに話題は彼女の異色のキャリアへと移る。

15歳でアルバイトを始めた理由を問われると、「家のポストにチラシが入っていたから」と、笑顔で振り返る。



当初は軽い気持ちだったものの、接客の奥深さに魅了され、全国でも一握りしかいない接客の最高ランク「スター」を最年少で獲得するまでに成長を遂げた。



そして、当時の社長（現会長）との食事の席で、最大の転機が訪れる。

「社長やらない？」という唐突な提案に対し、彼女は不安を抱くどころか「たしかに面白い！」とワクワクした気持ちで即答したと、当時の興奮を交えながら語った。



若くして大役を引き受けた背景には、「何をするにも今日が一番若い」という、年齢に対する固定概念を持たないポジティブな思考があった。



失敗を恐れず、「やってみなきゃわからない」と未知の領域へ飛び込む彼女の姿勢に、力強いリーダーシップが垣間見える。



最後に、進路に悩む就活生に向けて「降ってきたチャンスはすぐ掴め」と熱いメッセージを送った。

若くして大役を任されながらも、常に周囲への感謝を忘れない彼女の人柄と、前向きなエネルギーが画面越しに伝わってくる密着動画となっている。