「狙うのそっち！？」



【写真】見ていたのはやっぱり…アゴ乗せしてジーッ！

そんなツッコミを誘う愛犬の写真が、Xで話題になっています。写っているのは、ペキニーズの「ぺっぺ」ちゃん（生後8カ月・女の子）。家族でケーキを囲むなか、ぺっぺちゃんは身を乗り出しながらも、なぜか“主役”には目もくれません。



視線の先にあったのは…ケーキをカットした際にこぼれ落ちた、ほんの小さなかけら。目の前にある大きなケーキではなく、すぐそばの一片をじっと見つめていたのです。この投稿には1.3万件超の“いいね”が集まり、「謙虚でかわいい」「健気……」「こっちが私のなのかな」など、ぺっぺちゃんの愛らしい様子に心をつかまれる人が続出しました。



飼い主さんは続く投稿で「たぶん、これもちっちゃいほうを狙ってる」とコメントを添え、同日に撮影した別ショットも公開。そこでも、ぺっぺちゃんはケーキのすぐそばに落ちたかけらを、ピンポイントで見つめています。当時の状況について、Xユーザー・ペっぺさん（@mogupepe_）にお話を伺いました。



初めてのホールケーキでも目線は一点に

ーー撮影時の状況を教えてください。



「家族でケーキを食べていると、『わたしも！』と言わんばかりに身を乗り出してきました。ぺっぺがホールケーキを見るのは、このときが初めて。どんな反応をするのかと思い撮影しました」



ーーこの光景を見た感想は？



「写真を撮っているときはまったく気づかなかったのですが、Xに投稿しようとしたとき、ケーキではなくスポンジのかけらを狙っていたことに気づいたんです。もしかしたら、いつも食べているおやつに見えたのかもしれません。母の隣でちんまりとたたずむ姿と、何とも言えない表情がかわいくて、家族みんなで笑ってしまいました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「ぺっぺはその場を離れず、ずっと私たちがケーキを食べる様子を見ていたので、かわいそうになり、おやつをひとつあげました」



ーーふだん、どのような性格の子ですか。



「おてんばで元気な子です。いつも家中を駆け回っています」



リプライには、ぺっぺちゃんの愛らしさに思わず目を奪われた人たちから、こんな声が寄せられています。



「健気……」

「謙虚でかわいい」

「こっちが私のなのかな……」

「可能性が高い方を狙う。かしこすぎ」

「小さいほうは自分のために分けてくれたって認識してるんじゃないかな？」

「かけらならワンチャンもらえるっていうリアリスト的な考えの持ち主ですね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）