【かわよ】「たまごっち」フロッキーな新作食玩「おともだちどーる」登場! -「おやじっちがチョイスされていて泣く」「ヤングまめっちおる」と話題
ふわふわ起毛の質感が大人気のフロッキー。今度は、「たまごっち」がフロッキードールになってお菓子売り場に登場です!
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🌟商品化けって〜!🌟
『たまごっち #おともだちどーる』
＼
#たまごっち から、ぬいぐるみのようなフロッキードールが商品化決定❣
全国のお菓子売り場で8月発売、420円(税込み462円)ガム1個付き♪
(@TMGC_netより引用)
こちらが、食玩「たまごっち #おともだちどーる」(462円)のフロッキードール。全長約6cmのコロンとしたフォルムのたまごっちたちが、ぬいぐるみのようなふわふわ質感で登場。思わず“にぎにぎ”したくなる可愛さです。
ラインアップは、「まめっち」「くちぱっち」「みみっち」「ポチっち」「おやじっち」「いちごっち」「やんぐまめっち」「まるっち」の全8種。
SNSで紹介されると、「まてまてまて…可愛すぎるじゃんかよ…」「フロッキー素材ってなんでこんなに可愛いんだ……」「え、まって! ヤンまめおるやん!!!泣」「全員かわいい(泣)ここにおやじがチョイスされていて泣く」「うれしい♡!8月までの楽しみ増えた~~」など、発売前から話題に。発売は8月。夏になったら、お菓子売り場のチェックをお忘れなく‼
(C)BANDAI
／🌟商品化けって〜！🌟『たまごっち #おともだちどーる』＼#たまごっち から、ぬいぐるみのようなフロッキードールが商品化決定❣全国のお菓子売り場で8月発売、420円(税込み462円)ガム1個付き♪https://t.co/6aEbHFIulZ@candytoy_c #Tamagotchi #フロッキー pic.twitter.com/KVjxNWLHTF- 【公式】たまごっち (@TMGC_net) March 19, 2026
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🌟商品化けって〜!🌟
『たまごっち #おともだちどーる』
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#たまごっち から、ぬいぐるみのようなフロッキードールが商品化決定❣
全国のお菓子売り場で8月発売、420円(税込み462円)ガム1個付き♪
(@TMGC_netより引用)
こちらが、食玩「たまごっち #おともだちどーる」(462円)のフロッキードール。全長約6cmのコロンとしたフォルムのたまごっちたちが、ぬいぐるみのようなふわふわ質感で登場。思わず“にぎにぎ”したくなる可愛さです。
ラインアップは、「まめっち」「くちぱっち」「みみっち」「ポチっち」「おやじっち」「いちごっち」「やんぐまめっち」「まるっち」の全8種。
SNSで紹介されると、「まてまてまて…可愛すぎるじゃんかよ…」「フロッキー素材ってなんでこんなに可愛いんだ……」「え、まって! ヤンまめおるやん!!!泣」「全員かわいい(泣)ここにおやじがチョイスされていて泣く」「うれしい♡!8月までの楽しみ増えた~~」など、発売前から話題に。発売は8月。夏になったら、お菓子売り場のチェックをお忘れなく‼
(C)BANDAI
／🌟商品化けって〜！🌟『たまごっち #おともだちどーる』＼#たまごっち から、ぬいぐるみのようなフロッキードールが商品化決定❣全国のお菓子売り場で8月発売、420円(税込み462円)ガム1個付き♪https://t.co/6aEbHFIulZ@candytoy_c #Tamagotchi #フロッキー pic.twitter.com/KVjxNWLHTF- 【公式】たまごっち (@TMGC_net) March 19, 2026