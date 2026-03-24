女優の高橋メアリージュン（38）と妹でモデルの高橋ユウ（35）が23日放送のフジテレビ「けるとめる」（月曜後11・00）にゲスト出演。義妹にあたる元アイドルに対する当初の印象を明かした。

この日は2人の弟、サッカーJ1清水のDF高橋祐治の妻である元AKB48で女優の高城亜樹とそろって登場。

お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之はメアリージュン、ユウに「どうなんですか？お二人から見て。義理の妹になったわけですけれど。どんなイメージですか？」と質問。

ユウは「（祐治が）“彼女できたで”、って言うんで。亜樹ちゃんの存在を聞いた時に、アイドルの子と合うんかなっていう」「最初は結構、斜めから見てましたね」と最初は心配していたと言い、メアリージュンも「勝手な偏見で」とぶっちゃけた。

それでも番組冒頭、仲が良いかと問われた際には2人はそろって「仲いいよね？」と高城に語りかけ、高城も「仲いい」と即答。共演からは「圧が凄い」と冗談めかしたツッコミが入ったが、3人で笑い飛ばすなど、親しい関係性をうかがわせていた。