2026年度「K-1 GIRLS」第1弾発表 白石希望・Naomi Amemiyaが新加入
【モデルプレス＝2026/03/23】23日より、3日間連続で2026年度のK-1 GIRLS（ラウンドガール）が発表される。第1弾として、白石希望とNaomi Amemiyaの加入が明らかになった。
【写真】昨年度のラウンドガールも美女揃い
白石は、小学生のころに新体操、中学時代にはバスケットボールを経験。現在も週4回スポーツジムで肉体を鍛えるスポーツガール。「⾃⼰管理能⼒と継続⼒には⾃信があります」と語っているように、昨年から今年にかけて8kgの減量に成功し、⼥優とグラビアで活躍している。
そんな白石が注目するK-1ファイターは、4月11日（土）のK-1GENKIに登場する"強カワ春麗"こと木村萌那選手。「初めて試合の動画で⾒させて頂いた時に、体幹の凄さとキックの強さに衝撃を受けました。キックの威⼒もすごいのに、パンチも強烈なところがすごくかっこ良くて好きです！」とコメント。
K-1 GIRLS就任については「私の兄も格闘技好きで、ずっと憧れていたK-1 GIRLSになれたことが嬉しいです！まだまだ格闘技は勉強中ですが、⾃分らしく楽しみながら、会場を盛り上げられるよう精⼀杯頑張りたいと思います」と気合いを入れている。
また、Amemiyaはベネズエラと日本のミックスで、7年間空手を習っていた格闘技経験者。「ベネズエラと⽇本、2つのルーツを持つことは私の強みだと思っています。その⾃分らしさを活かして、K-1のラウンドガールとして⼤会の魅⼒をより多くの⽅に伝え、印象に残る存在になりたいです」と意気込んでいる。
さらに、空手経験だけではなく「現在はジムでトレーニングをしており、ボクシングやムエタイなどの格闘技系の運動も好きです。 また、スノーボードなど、さまざまなスポーツにも挑戦しています」とアクティブな一面も。「スポーツを通して学んできた礼儀や努⼒する姿勢を⼤切にしながら、⾃分らしく⼤会を盛り上げていきたいです。⽇本だけでなく、海外の⽅にもK-1の魅⼒を伝えられる存在を⽬指しています」と抱負を明かした。（modelpress編集部）
生年月日：2001年10月10日
身長：168cm B86 W60 H92
出身地：東京都
ガールズ歴：1年目
生年月日：1999年2月26日
身長：166cm B81 W63 H96
出身地：山梨県
ガールズ歴：1年目
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【写真】昨年度のラウンドガールも美女揃い
◆白石希望「会場を盛り上げられるよう精⼀杯頑張りたい」
白石は、小学生のころに新体操、中学時代にはバスケットボールを経験。現在も週4回スポーツジムで肉体を鍛えるスポーツガール。「⾃⼰管理能⼒と継続⼒には⾃信があります」と語っているように、昨年から今年にかけて8kgの減量に成功し、⼥優とグラビアで活躍している。
K-1 GIRLS就任については「私の兄も格闘技好きで、ずっと憧れていたK-1 GIRLSになれたことが嬉しいです！まだまだ格闘技は勉強中ですが、⾃分らしく楽しみながら、会場を盛り上げられるよう精⼀杯頑張りたいと思います」と気合いを入れている。
◆Naomi Amemiya、目指すは「海外の⽅にもK-1の魅⼒を伝えられる存在」
また、Amemiyaはベネズエラと日本のミックスで、7年間空手を習っていた格闘技経験者。「ベネズエラと⽇本、2つのルーツを持つことは私の強みだと思っています。その⾃分らしさを活かして、K-1のラウンドガールとして⼤会の魅⼒をより多くの⽅に伝え、印象に残る存在になりたいです」と意気込んでいる。
さらに、空手経験だけではなく「現在はジムでトレーニングをしており、ボクシングやムエタイなどの格闘技系の運動も好きです。 また、スノーボードなど、さまざまなスポーツにも挑戦しています」とアクティブな一面も。「スポーツを通して学んできた礼儀や努⼒する姿勢を⼤切にしながら、⾃分らしく⼤会を盛り上げていきたいです。⽇本だけでなく、海外の⽅にもK-1の魅⼒を伝えられる存在を⽬指しています」と抱負を明かした。（modelpress編集部）
◆白石希望（シライシ・ノゾミ）プロフィール
生年月日：2001年10月10日
身長：168cm B86 W60 H92
出身地：東京都
ガールズ歴：1年目
◆Naomi Amemiya（ナオミ アメミヤ）プロフィール
生年月日：1999年2月26日
身長：166cm B81 W63 H96
出身地：山梨県
ガールズ歴：1年目
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