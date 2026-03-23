すべてのお茶派にサーモスの「ストレーナー付きタンブラー」を使ってほしい
毎日毎日本当に寒いですよね。ホットドリンクなしでは生活ができません……。
私はお茶の時間が好きで、1日の中で何回もお茶を淹れています。
ただ、リーフティーを使うときはティーポットを準備したり、茶こしを用意したりとちょっと手間がかかっていました。
サーモスの「ストレーナー付きタンブラー」
そんなときに見つけたのが、サーモスの「真空断熱ティータンブラー」。
ストレーナー付きのタンブラーで、作ったお茶を保温・保冷できます。これなら茶葉から淹れるときのハードルがぐんと下がりそう！
寒くなるとあっというまにホットドリンクが冷めてしまうため、温かさもキープできるのはうれしいもの。さっそく試してみました。
シンプルな構造で使いやすい
パーツは本体・ストレーナー・フタの3つです。シンプルなのでお手入れや管理がしやすいのも◎
使うときは、まず本体にストレーナーを取り付けて、茶葉を入れます。
あとはお湯を注いでフタをして、お好みの時間蒸らすだけ。フタがあるおかげで蒸らしもラクにできますよ。
あらかじめ本体に少量のお湯を入れて予熱しておけば、より保温効果がアップします。
フタが置けて小皿いらず
時間がきたらストレーナーを取り出します。
フタを逆さにするとストレーナー置きに。これ、地味に助かる〜！
なお、茶葉が細かすぎると穴から落ちやすいので、なるべく大きめの茶葉を使うのがおすすめです。
フタをすれば、約2時間保温されたよ
熱々の飲みものを入れても外側は熱くなりません。マグカップと同じように使えます。
気になる保温時間ですが、室内でフタをせずに使ってみたところ、約1時間ほど温かさが続いた印象でした！
仕事中ちょこちょこ飲むので、お供にちょうどいい保温具合かも。
フタをして使うと約2時間は満足感のある温かさが続くように感じました。
なので、ストレーナーをすぐキッチンへ持っていけるならフタを使うのがおすすめです。
お手入れのしやすさも◎
使ってみて助かったのが、ストレーナーが大きいため洗いやすいこと。
これまで1杯用のストレーナーを使うこともあったのですが、小さいので洗いにくさを感じていました……。
しかしこちらはスポンジも入れやすいので、しっかり洗えます。全パーツ食洗機OKなのもグッド！
“茶葉から淹れる”ハードルが下がったよ
このタンブラーを使い始めてから、毎日しっかりと蒸らした、おいしいお茶を簡単に淹れられています。
仕事中のお茶のレパートリーも増えて、日々のちょっとした楽しみにも繋がっていますよ。
サイズは400mlと500mlの2種類。ホットドリンクがより堪能できるアイテムです。
Photo: 田中 青紗