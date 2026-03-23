Photo: 田中 青紗

ROOMIE 2026年1月14日掲載の記事より転載

毎日毎日本当に寒いですよね。ホットドリンクなしでは生活ができません……。

私はお茶の時間が好きで、1日の中で何回もお茶を淹れています。

ただ、リーフティーを使うときはティーポットを準備したり、茶こしを用意したりとちょっと手間がかかっていました。

サーモスの「ストレーナー付きタンブラー」

サーモス 「真空断熱ティータンブラー（JTB-500FI）」

そんなときに見つけたのが、サーモスの「真空断熱ティータンブラー」。

ストレーナー付きのタンブラーで、作ったお茶を保温・保冷できます。これなら茶葉から淹れるときのハードルがぐんと下がりそう！

寒くなるとあっというまにホットドリンクが冷めてしまうため、温かさもキープできるのはうれしいもの。さっそく試してみました。

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シンプルな構造で使いやすい

パーツは本体・ストレーナー・フタの3つです。シンプルなのでお手入れや管理がしやすいのも◎

使うときは、まず本体にストレーナーを取り付けて、茶葉を入れます。

あとはお湯を注いでフタをして、お好みの時間蒸らすだけ。フタがあるおかげで蒸らしもラクにできますよ。

あらかじめ本体に少量のお湯を入れて予熱しておけば、より保温効果がアップします。

フタが置けて小皿いらず

時間がきたらストレーナーを取り出します。

フタを逆さにするとストレーナー置きに。これ、地味に助かる〜！

なお、茶葉が細かすぎると穴から落ちやすいので、なるべく大きめの茶葉を使うのがおすすめです。

フタをすれば、約2時間保温されたよ

熱々の飲みものを入れても外側は熱くなりません。マグカップと同じように使えます。

気になる保温時間ですが、室内でフタをせずに使ってみたところ、約1時間ほど温かさが続いた印象でした！

仕事中ちょこちょこ飲むので、お供にちょうどいい保温具合かも。

フタをして使うと約2時間は満足感のある温かさが続くように感じました。

なので、ストレーナーをすぐキッチンへ持っていけるならフタを使うのがおすすめです。

お手入れのしやすさも◎

使ってみて助かったのが、ストレーナーが大きいため洗いやすいこと。

これまで1杯用のストレーナーを使うこともあったのですが、小さいので洗いにくさを感じていました……。

しかしこちらはスポンジも入れやすいので、しっかり洗えます。全パーツ食洗機OKなのもグッド！

“茶葉から淹れる”ハードルが下がったよ

このタンブラーを使い始めてから、毎日しっかりと蒸らした、おいしいお茶を簡単に淹れられています。

仕事中のお茶のレパートリーも増えて、日々のちょっとした楽しみにも繋がっていますよ。

サイズは400mlと500mlの2種類。ホットドリンクがより堪能できるアイテムです。

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Photo: 田中 青紗