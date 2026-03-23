けさ、東京・八王子市で車7台が絡む多重事故があり、2人が軽傷を負いました。初めに追突事故を起こした車の運転手が現場から逃走しましたが、この運転手とみられる男が邸宅侵入の疑いでさきほど、現行犯逮捕されました。

【写真を見る】【速報】徒歩で逃走の運転手とみられる男を邸宅侵入の疑いで現行犯逮捕 高級車ベントレーが追突し7台の多重ひき逃げ事故 東京・八王子市 警視庁

ひき逃げ事故に関連か ベントレーの運転手を邸宅侵入の疑いで逮捕

午前7時半ごろ、八王子市暁町の国道で車7台が絡む多重事故があり、50代の男女が軽傷を負いました。



警視庁によりますと、黒の高級車ベントレーが前の乗用車に追突し、玉突き事故になったとみられ、ベントレーの運転手が現場から徒歩で逃走していました。

そして、正午ごろ、この運転手とみられる男を現場近くで、邸宅侵入の疑いで現行犯逮捕したということです。

「40歳くらいの男が来て、助けてくださいと言っています」

午前8時すぎには、現場近くのマンションで「40歳くらいの男が来て、助けてくださいと言っています」と110番通報があったということで、警視庁が男の行方を追っていました。

警視庁は邸宅侵入の疑いで現行犯逮捕した男について、ひき逃げの疑いもあるとみて関連を調べています。