猫が「放っておいて」と思っているときの5つのサイン

1.しっぽでバタンバタンと激しく地面を叩く

猫が座ったり寝転んだりしているときに、しっぽを床に叩きつけるように力強く振っていたら、それはイライラしている証拠です。

犬がしっぽを振るのとは正反対の意味で、「今はそっとしておいて」「いい加減にして」という強い拒絶の気持ちを表しています。

しっぽの動きが激しければ激しいほど不機嫌な状態なので、このサインが見えたらすぐに構うのをやめて、静かに離れてあげましょう。

2.耳を横に伏せる

耳が左右にピーンと寝て、正面から見ると三角形の「イカ」のような形に見えるときは、猫が警戒したり不快に感じたりしているときです。この状態は通称「イカ耳」と呼ばれます。

周囲の物音を気にしている場合もありますが、飼い主が近づいたときにこの耳になったら、「それ以上近づかないで」という警告の意味が込められています。猫の気分が落ち着くまで、無理に視線を合わせるのも避けましょう。

3.じっと見つめてもプイッと顔をそむける

大好きな飼い主と目が合ったとき、あえて視線を逸らしたり顔を背けたりするのは、猫なりの「今は関わりたくない」という意思表示です。

嫌っているわけではなく、単に一人の時間を満喫したい気分のときに多く見られます。ここで無理に顔を覗き込んだり、気を引こうとしたりするのは逆効果です。

「わかったよ、ゆっくりしてね」という気持ちで、そのまま自由にしてあげることが、猫にとって一番の安心感に繋がります。

4.低い声で「ウー」と唸る、短く鳴く

「ウー」という低い唸り声は、猫にとって最大級の拒絶サインです。「これ以上触ったら怒るよ」と伝えています。

また、触った瞬間に「ニャッ！」と短く鋭く鳴くときも、「やめて！」という抗議の意味があります。喉を鳴らして喜んでいるときとは明らかにトーンが違うので、聞き逃さないようにしましょう。

このような声が出たときは、猫が攻撃的になる前に、速やかにその場を去るのが賢明な判断です。

5.手を伸ばすと逃げる、暗くて狭い場所に隠れる

撫でようとしたときにスッと身をかわして離れていったり、家具の下や押し入れなどの暗い隙間に閉じこもったりするのは、物理的に距離を置きたいという明確なサインです。

猫は本来、狭い場所でじっとしていることで安心を得る動物です。隠れているところを無理に引きずり出そうとするのは絶対にやめましょう。自分から出てくるまで放っておくことが、飼い主としての正しいマナーといえます。

嫌われちゃうかも！やってはいけないNG行動

猫が「放っておいて」というサインを出しているときに、良かれと思って逆のことをしてしまうと、飼い主への不信感に繋がります。

最もやってはいけないのは、嫌がって逃げる猫を追いかけ回したり、無理やり抱っこして動きを制限したりすることです。猫は自分の自由を奪われることをとても嫌います。

また、気持ちよさそうに寝ているのを無理に起こすことも控えましょう。猫は1日の大半を寝て過ごしますが、その睡眠の多くは浅い眠りです。物音や振動で何度も起こされると、体力が回復せず体調を崩す原因にもなります。

可愛さのあまりつい構いたくなりますが、猫のペースを無視した行動は、仲良くなるどころか心の距離を広げてしまう結果になりかねません。猫の意思を尊重し、嫌がることをしないようにしてください。

飼い主はどうすればいい？正しい接し方

サインに気づいたときの正しい対応は、一言でいえば「何もしないこと」です。まずは「見守る」ことに徹しましょう。

猫が一人でいたい気分のときは、同じ部屋にいてもお互いに無関心でいるくらいが、猫にとっては一番心地よい距離感なのです。猫の方から甘えてきたり、近くに寄ってきたりするまでじっと待つ忍耐強さを持ちましょう。

また、静かな環境を作ってあげることも大切です。テレビの音量を下げたり、大きな声での会話を控えたりして、猫がリラックスできる空間を維持してください。

ただし、あまりにも長時間隠れたままだったり、食欲がなかったりと様子が変な場合は、ただの不機嫌ではなく病気の可能性もあります。

遠くからそっと観察し、普段との違いがないかチェックする習慣をつけましょう。つかず離れずの「優しい無視」こそが、猫への最高の愛情表現です。

まとめ

「放っておく」ことは冷たい放任ではなく、猫の個性を尊重する深い愛情です。猫は自分のリズムを大切にしてくれる飼い主を、一番の理解者として信頼します。

サインを見逃さず適切な距離感を保つことで、猫は自分から安心して甘えてくるようになります。焦らずゆっくり、愛猫との最高のパートナーシップを築いていきましょうね。