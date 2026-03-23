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【コスパも良好】無印のGalaxy S26が実は一番いいかも。高性能でコンパクト・軽量と言うことなしですよ。

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IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【コスパも良好】無印のGalaxy S26が実は一番いいかも。高性能でコンパクト・軽量と言うことなしですよ。」と題した動画を公開した。



動画では、Galaxy S26シリーズの「無印」モデルをレビュー。上位モデルの「Ultra」や「Plus」に隠れがちだが、コンパクトな筐体にハイエンドクラスの性能を凝縮しており、「実は一番いいかも」と高く評価した。



戸田氏は、まず本体のコンパクトさを称賛。iPhone 17 Proとほぼ同サイズでありながら、重量は実測167gと非常に軽い点に注目し、「コンパクトで軽くて高性能なスマホってアリだな」とその魅力を語る。デザインについては、上位モデルの「S26 Ultra」と比較し、レンズの数が少ない分、よりスッキリした印象だと述べた。



性能面では、上位モデルと同じCPU「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載している点を強調。ベンチマークテストの結果もほぼ同等であり、「このコンパクトさで性能は現時点でハイエンド」と、そのパワフルさを証明した。



特に驚きを見せたのがAI機能だ。写真に写り込んだ不要な物を消す「AI消しゴム」では、柵の向こう側にあるオブジェクトだけを消去するデモを実演。「柵を越えて消せるんですよ。すごくないですか？」と興奮気味に解説。さらに、別の写真から切り抜いたオブジェクトを自然に合成する生成AI機能も紹介し、「このAI、ほんとすごいですよ」とその進化に感嘆した。



戸田氏は、256GBモデルが136,400円という価格設定にも触れ、ライバル機と比較してもコストパフォーマンスが高いと評価。最終的にこのモデルに80点という高得点を付け、「大画面や最高峰のカメラ性能を求めなければ、Galaxy S26（無印）は『高性能でコンパクト・軽量』という三拍子が揃った、非常にバランスの取れた選択肢である」と結論づけた。