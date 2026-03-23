本日3月23日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人に卒業したものを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。

療養中のため今週もマツコ・デラックスはお休み。マツコの席に置かれた巨大ダルマに村上信五は「よう見たら…似てきたよな？」「14年やってきてやっとダルマの有効活用できたやん！」と笑いを誘う。

「街行く人に卒業したものを聞いてみた件」では春の卒業シーズンに合わせ、自分が卒業したアレコレについて街頭インタビュー。TikTokを卒業した女性やサウナを卒業したお母さん、モヒカンを卒業したプロレスラーなど、様々な事情で卒業に至った人々が。電気もガスも止められた生活から卒業したという男性、その驚きの方法とは？限界を感じてアートを卒業したという芸術家風の男性、彼が手がけていた衝撃的なアート作品とは？

VTRを見て、スタジオではTikTokやAIの話題で観客と盛り上がる。進化するAI技術に「アイツらの検索能力すごいやんか」と語る村上が、個人情報を入れなくなった理由とは!?

「全国のご当地問題を調査した件」では、取るに足らない特技自慢を全国各地から番組に送ってくれた人々を訪ね、そのクオリティを検証。さらに「まわしを締めたあとトイレに行きたくなったお相撲さんはどうする？」「ケバブ屋さんの巨大な肉の最後はどうなってる？」といった素朴な疑問も解明！

さらに、以前スタジオで話題に上った、近々世界で起こると言われているという「ニューワールドオーダー」について、都市伝説YouTuberのナオキマンが解説。世界からアレが完全になくなる？未来の人は何の値で評価されるのか？街行く人にクイズで答えてもらいながら、まことしやかに語られる未来の世界の姿に村上もドキドキが止まらない！