ラ・リーガ 25/26の第29節 レアル・マドリードとアトレチコ・マドリードの試合が、3月23日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）、アルダ・ギュレル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはフリアン・アルバレス（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）らが先発に名を連ねた。

33分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのジュリアーノ・シメオネ（FW）のアシストからアデモラ・ルックマン（FW）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

ここで前半が終了。0-1とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

アトレチコ・マドリードは後半の頭から選手交代。ロビン・ルノルマン（DF）からホセ・ヒメネス（DF）に交代した。

52分レアル・マドリードが同点に追いつく。ビニシウス・ジュニオール（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに55分レアル・マドリードが逆転。フェデリコ・バルベルデ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

57分、アトレチコ・マドリードは同時に3人を交代。ジョニー・カルドーゾ（MF）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）に代わりニコラス・ゴンサレス（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、ナウエル・モリナ（DF）がピッチに入る。

63分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。ダニエル・カルバハル（DF）、ティアゴ・ピタルチ（MF）に代わりトレント・アレクサンダーアーノルド（DF）、キリアン・エムバペ（FW）がピッチに入る。

66分アトレチコ・マドリードのフリアン・アルバレス（FW）のアシストからナウエル・モリナ（DF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

71分、アトレチコ・マドリードが選手交代を行う。ジュリアーノ・シメオネ（FW）からアレックス・バエナ（MF）に交代した。

その直後の72分レアル・マドリードが逆転。トレント・アレクサンダーアーノルド（DF）のアシストからビニシウス・ジュニオール（FW）がゴールを決めて3-2と逆転する。

74分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。アルダ・ギュレル（MF）、ブラヒム・ディアス（FW）に代わりジュード・ベリンガム（MF）、エドゥアルド・カマビンガ（MF）がピッチに入る。

77分にレアル・マドリードのフェデリコ・バルベルデ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後もレアル・マドリードの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、レアル・マドリードが3-2で勝利した。

なお、レアル・マドリードは63分にティアゴ・ピタルチ（MF）に、またアトレチコ・マドリードは27分にジョニー・カルドーゾ（MF）、36分にマッテオ・ルッジェーリ（DF）、61分にダビド・ハンツコ（DF）、68分にマルコス・ジョレンテ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-23 07:10:28 更新