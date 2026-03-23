▼1位・巨人（10勝5敗1分け）阿部監督 （首位は）全く気にしてない。みんな素晴らしい準備をして、キャンプから入って良かった人もいますし、状態悪い人もいますけど、大きなケガ人もなくここまで来られた。準備は万全かなと思います。

▼3位・DeNA（9勝5敗3分け）相川監督 やりたかったことはできた。僕がイメージしているものを、選手たちも同じようにイメージしてくれているところが数多くあった。キャンプから2カ月で十分かなというところまでは来られた。

▼3位・阪神（9勝5敗1分け）藤川監督 選手の背番号や顔は変わっていないが、中身が変わったような選手、新たに出てきそうな選手もいる。非常にたくましいシーズンになるんじゃないか。また、そうしなければいけない責任がある。

▼6位・中日（9勝6敗3分け）井上監督 故障者が何人か出てしまったが、そこに代わる選手が計算が立つという部分も見えた。その選手たちが活躍することで相乗効果としてチームが活気づくと思う。二重丸に近い、丸くらいの感じ。

▼7位・ヤクルト（7勝8敗3分け）池山監督 スターターも中継ぎ、抑えも青写真ができた。野手も打順は不確定で、みんなで戦っていくスタイルをやっていかないと勝ちきれない。そういう意味では、しっかり準備ができたかなと思います。

▼10位・広島（6勝11敗1分け）新井監督 投手も野手も、新人が良い競争を生んでくれた。（1軍）キャンプの参加人員を絞って打席に立たせたので、新人以外の選手もレベルアップしている。昨年よりワンランク上の競争ができたと思う。