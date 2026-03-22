しょうがの上品な辛みを楽しめる！ ブルボン「しょうがアイス」

記事ポイント 「しょうがアイス」が3月23日に全国発売。高知県産“黄金しょうが”の粉末を使用。ミルク風味に上品な辛みを重ねた味わいです。 「しょうがアイス」が3月23日に全国発売。高知県産“黄金しょうが”の粉末を使用。ミルク風味に上品な辛みを重ねた味わいです。

ブルボンは3月23日、「しょうがアイス」を発売します。

ミルク風味のアイスに高知県産“黄金しょうが”を合わせた、さっぱり楽しめるカップアイスです。

しょうがのさわやかな風味と上品な辛みが重なり、ひと味違うアイスを選びたい日にうれしい新作になっています。

ブルボン「しょうがアイス」

商品名：しょうがアイス発売日：2026年3月23日(月)販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス

ブルボンは菓子や飲料、冷菓まで幅広く手がけるおなじみのブランドです。

今回の「しょうがアイス」は、ミルクのやさしいコクにしょうがの風味を重ねた、後味の軽やかさが魅力の一品です。

甘さだけに寄らない味わいなので、気分をすっきり切り替えたいときのおやつにも選びやすくなっています。

高知県産“黄金しょうが”を粉末にして加えているのもポイントです。

ミルクのまろやかさの中に、しょうがならではのさわやかな風味と上品な辛みが感じられ、さっぱりしたおいしさを楽しめます。

量販店やドラッグストア、小売店、売店などで展開予定なので、日常のお買い物のなかで手に取りやすい新作です。

いつものバニラ系とは違う軽やかな味を楽しみたい人におすすめです。

しょうがの風味が加わることで、甘さの中にもすっきりした後味を楽しめます。

3月23日から全国で順次手に取りやすく、身近なお店で見つけやすいのもうれしいところです。

ブルボン「しょうがアイス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「しょうがアイス」はいつ発売されますか？

2026年3月23日(月)に全国で発売されます。

Q. どんな味わいのアイスですか？

ミルク風味のアイスに、高知県産“黄金しょうが”の風味と上品な辛みを合わせた、さっぱりしたおいしさです。

Q. どこで買えますか？

量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売予定です。

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