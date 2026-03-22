この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「人工知能と脳」と題した講演の様子を公開した。AIの進化が学習理論の革新ではなく「指数関数的な成長」によるものであると指摘し、特定の分野では既に人間を凌駕する「シンギュラリティ」が起きているという事実を解説した。

茂木氏はまず、近年のAIの驚異的な進化が、学習理論の根本的な変化ではなく、モデルのパラメーター数を増やす「スケール」の拡大によるものだと説明する。スケールが大きくなることで、ある時点で「量的変化が質的変化に転化する」という創発現象が起き、これがAIの能力を飛躍的に向上させているという。この現象は、「スケーリング・ハイポセシス」と呼ばれる。

その具体的な例として、茂木氏は将棋の世界を挙げる。現在の将棋AIは人間をはるかに超越しており、その指し手はプロの棋士にとっても「人間には全く理解できない」レベルに達しているという。この点から、茂木氏は将棋界において「シンギュラリティは起こってしまった」と断言。AIが「指数関数的に能力を増大させていく」という、人間にはない成長の仕方こそが、その本質であると語った。

一方で、茂木氏はAIの限界についても言及。現在のAIアーキテクチャでは、細胞内の物理現象（低いレイノルズ数の世界）や、脳が持つ「ノイズ」や「自発性」といった要素を扱えていないと指摘する。人間の自由意志や創造性は、こうした予測不能な要素から生まれている可能性があり、AIがそれを再現するには至っていない。

最後に茂木氏は、AIが社会に浸透する中で、人間の幸福の鍵となるのが「生きがい」であると提言した。生きがいとは、「外部の評価関数に依存しない」内的な報酬であり、持続可能な幸福感につながる。外部評価に左右されない自分だけの生きがいを見出すことこそが、AI時代を豊かに生きる上で重要になると結論付けた。

YouTubeの動画内容

00:49

AIの進化の本質は「指数関数的な成長」
11:41

将棋界で起きた「シンギュラリティ」 AIの手は人間には理解不能
24:28

AIに再現できない脳の「ノイズ」と「自発性」
39:33

AI時代の幸福論「外部の評価関数に依存しない」生きがいの重要性
48:06

質疑応答：AIは人間のコミュニケーションを代替できるか？

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