スーパーで肉や魚を購入すると、トレーに透明なラップが付いているのをよく目にします。実は、この透明なラップは、自宅の冷蔵庫や冷凍庫で保管するときは、「ポリ塩化ビニリデン」などを使用した市販のラップに替えた方がいいといわれています……。交換した方が良い理由を紹介します。

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業務用ラップは酸素を通しやすい

なぜ、替えた方がいいのかというと、業務用のラップと家庭用のラップでは、素材も性質も異なるからです。スーパーなどで使われている業務用のラップは主に「ポリ塩化ビニル」という素材を使用しています。伸縮性と耐久性に優れ、容器にピタッと密着して中身が漏れるのを防いでくれます。一方で、ポリ塩化ビニルには酸素を通しやすいという性質も。酸化が進んで鮮度が落ちたり、庫内にニオイが移ったりすることがあるため、冷蔵庫での長期間保存には向きません。

一方の「ポリ塩化ビニリデン」を使用した市販のラップは、密着性に加えて酸素や水分を通しにくい特徴があり、鮮度の保持に強みを発揮。臭いの強い食品の保存にも適しています。カット性に優れていて日常使いしやすいのもポイント。買ったときに包まれているラップはあくまで一時保存を目的として、長期保存したい場合は市販のラップに替えるのがおすすめです。

ラップの素材は他にもあります。「ポリエチレン」は価格の安さが一番の特徴。ポリ塩化ビニルやポリ塩化ビニリデンに比べると性能はやや劣りますが、無添加で燃やしても塩素ガスが発生しない、環境に優しい素材です。耐熱性は低く、電子レンジでの加熱はできないので気を付けましょう。「ポリメチルペンテン」も無添加かつ非塩素系の素材。ポリエチレンより耐熱性が高く、電子レンジでの使用も可能です。

スーパーで買った食品の包装に使われている業務用ラップは、長期間の鮮度保持には不向き。一方、家庭用ラップは食品の酸化やニオイ移りをしっかりと防いでくれるので保存に最適です。環境面を気にするなら非塩素系素材のラップも選択肢にしましょう。

素材ごとの特徴を知った売れでラップを使い分ければ、食品の無駄を減らし、家計にも環境にも優しいキッチンライフが実現できそうですね。