2026年3月22日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
隠し事をすると人間関係が悪化……。正直に話した方がベター。
人間関係に煩わしさを感じそう。当たらず触らずが◎。
ペアで行動すると吉。単独だとつまずきが多くなるかも……。
礼儀正しい態度で運気は好転。突飛な言動はトラブルのもとに。
将来のことを考える吉日。友人と語り合うと収穫は大！
断定口調は人間関係にマイナス。やんわりした言い方を心掛けて。
物質運に恵まれる予感。親友と行動を共にするのがカギ。
知識の吸収力がアップ。テレビのニュース番組に注目してみて。
おしゃべりで周囲を魅了しそう。思い付いたらすぐ話してみて。
学習のチャンス。語学や習い事を始めるには最適の日！
交際範囲がワイドに広がる日。どんどん話しかけてみよう。
意思を強く主張すると吉。周囲に流されないようにして。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
隠し事をすると人間関係が悪化……。正直に話した方がベター。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人間関係に煩わしさを感じそう。当たらず触らずが◎。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
ペアで行動すると吉。単独だとつまずきが多くなるかも……。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
礼儀正しい態度で運気は好転。突飛な言動はトラブルのもとに。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
将来のことを考える吉日。友人と語り合うと収穫は大！
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
断定口調は人間関係にマイナス。やんわりした言い方を心掛けて。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
物質運に恵まれる予感。親友と行動を共にするのがカギ。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
知識の吸収力がアップ。テレビのニュース番組に注目してみて。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
おしゃべりで周囲を魅了しそう。思い付いたらすぐ話してみて。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
学習のチャンス。語学や習い事を始めるには最適の日！
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
交際範囲がワイドに広がる日。どんどん話しかけてみよう。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
意思を強く主張すると吉。周囲に流されないようにして。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)