この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

新NISAで後悔する人の行動とは？投資2～3年目に多い判断ミスを解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社Challenger代表取締役の鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「新NISAで後悔する人の行動とは？投資2～3年目に多い判断ミスを解説します！」と題した動画を公開した。新NISAの開始を機に投資を始めた初心者が陥りがちな「積立ミス10選」を挙げ、長期的な資産形成を成功させるための心構えを説いている。



鳥海氏は、近年投資を始める人が増えている一方で、多くの初心者が同じような点でつまずいていると指摘。動画では、初心者がやりがちな10個のミスを解説した。



1つ目のミスとして「3年以内にやめてしまう」ことを挙げる。実際のデータでは、投資信託の平均保有期間は2.7年と短く、多くの人が長期投資の恩恵を受ける前に売却してしまっているという。S&P500のようなインデックスでも、短期的にはマイナスになることがあるため、鳥海氏は「積立投資は長期でやらないと意味がない」と強調した。



2つ目には「タイミングで対応を変えてしまう」ことを挙げた。「今は株価が高いから様子見」「株価が不調だからやろう」など、市場の状況に応じて投資行動を変えることは、本来何もしなくてもリターンが期待できる積立投資のメリットを損なう行為だと説明。長期のチャートを見れば、短期的な価格変動は「誤差」に過ぎないと述べた。



その他にも、「商品選びを複雑に考えすぎる」「生活防衛資金を持たずに生活費まで投資に回す」「手数料の高い商品を選ぶ」といった、ついやってしまいがちな行動が紹介されている。



鳥海氏は、積立投資の最大のメリットは「迷わなくていい」「考えなくていい」点にあると結論付けた。本質から外れた行動によって、自らリターンを下げたり、時間や精神を消耗したりすることがないよう、投資の基本に立ち返ることの重要性を訴えている。