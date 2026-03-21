現地ファンが頭を抱える！森保Jと対戦するイングランド代表のDFが痛恨のPK献上＆一発レッド…上田綺世なら必ず攻略できるはずだ
現地３月20日に開催されたプレミアリーグの第31節で、３位のマンチェスター・ユナイテッドが、10位のボーンマスと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。
ユナイテッドにとって、まさに痛恨だったのが２−１とリードして迎えた78分のPK献上だ。
相手FWエバニウソンに裏を取られかけたイングランド代表DFのハリー・マグワイアが思わず両手で止めにいってしまい、問答無用のファウル判定。しかも、一発レッドで退場となってしまったのだ。
記者席の横で、ボーンマスファンに紛れて一人座っていたユナイテッドの男性サポーターは、思わず頭を抱えていた。
このマグワイアは３月31日に日本代表と戦うイングランド代表に久々に選出されている。セットプレーでの迫力あるヘディングなどは脅威ではあるが、FWの動き出しへの対応などはお世辞にも褒められたものではない。
現在のイングランド代表では主力ではなく、日本戦に出場するかはわからないが、例えばDFの裏を取るのがうまい上田綺世であれば、必ず攻略できるだろう。
現地でプレーを見て、そう思わずにはいられなかった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【動画】マンUのイングランド代表DFが痛恨のPK献上→一発レッド
ユナイテッドにとって、まさに痛恨だったのが２−１とリードして迎えた78分のPK献上だ。
相手FWエバニウソンに裏を取られかけたイングランド代表DFのハリー・マグワイアが思わず両手で止めにいってしまい、問答無用のファウル判定。しかも、一発レッドで退場となってしまったのだ。
このマグワイアは３月31日に日本代表と戦うイングランド代表に久々に選出されている。セットプレーでの迫力あるヘディングなどは脅威ではあるが、FWの動き出しへの対応などはお世辞にも褒められたものではない。
現在のイングランド代表では主力ではなく、日本戦に出場するかはわからないが、例えばDFの裏を取るのがうまい上田綺世であれば、必ず攻略できるだろう。
現地でプレーを見て、そう思わずにはいられなかった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【動画】マンUのイングランド代表DFが痛恨のPK献上→一発レッド