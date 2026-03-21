不用意なファウルでチームを窮地に陥れたマグワイア（右端）。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　現地３月20日に開催されたプレミアリーグの第31節で、３位のマンチェスター・ユナイテッドが、10位のボーンマスと敵地で対戦。２−２のドローに終わった。

　ユナイテッドにとって、まさに痛恨だったのが２−１とリードして迎えた78分のPK献上だ。

　相手FWエバニウソンに裏を取られかけたイングランド代表DFのハリー・マグワイアが思わず両手で止めにいってしまい、問答無用のファウル判定。しかも、一発レッドで退場となってしまったのだ。

　記者席の横で、ボーンマスファンに紛れて一人座っていたユナイテッドの男性サポーターは、思わず頭を抱えていた。
 
　このマグワイアは３月31日に日本代表と戦うイングランド代表に久々に選出されている。セットプレーでの迫力あるヘディングなどは脅威ではあるが、FWの動き出しへの対応などはお世辞にも褒められたものではない。

　現在のイングランド代表では主力ではなく、日本戦に出場するかはわからないが、例えばDFの裏を取るのがうまい上田綺世であれば、必ず攻略できるだろう。

　現地でプレーを見て、そう思わずにはいられなかった。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

【動画】マンUのイングランド代表DFが痛恨のPK献上→一発レッド

 