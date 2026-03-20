¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¡ØÍ¾Ì¿10Ç¯¡Ù¡ØÀµÂÎ¡Ù¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡¢¡Ö10Ç¯¸å¤Ë°ìÈÖÆþ¤ê¤¿¤¤¶È³¦¤Ï±Ç²è¶È³¦¤Ë¡×¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¼Ô¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¡ØÍ¾Ì¿10Ç¯¡Ù¡ØÀµÂÎ¡Ù¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯½©¤Ë¤Ï¡ØÆò¡¢À±¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤Î·à¾ì¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ±Ç²è³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA Morning¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Æ£°æ»á¤¬´ÆÆÄ¶È¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡È°é¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¥È¡¼²£¡ÉÉõº¿¸å¤ÎÆ¨Ë´·à¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹
¡ÖËÍ¤é¤¬º£¤â¤¦30¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÊÄ©Àï¼Ô¡Ë¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉ¤¦Â¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ø¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÊÊÑ³×¼Ô¡Ë¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ£°æÆ»¿Í»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¡È¥È¡¼²£¡ÉÉõº¿¸å¤Î¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µï¾ì½ê¤ò¼º¤Ã¤¿4¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤È±¿Ì¿¤¬¸òºø¤¹¤ë¤¿¤Ã¤¿°ìÌë¤ÎÆ¨Ë´·à¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡ØÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡Ù¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢24ºÐ¤Î¿·±Ô¡¦½©ÍÕÎø¤Ç¤¢¤ë¡£ÂèÆó²óÅìµþ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²èº×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Æ±Ì¾Ã»ÊÔ¤ò¼«¤éÄ¹ÊÔ±Ç²è²½¡£½©ÍÕ´ÆÆÄ¼«¿È¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿¡£º£ºî¤ÇÆ£°æ»á¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹Óºï¤ê¤À¤±¤É¡¢Èà¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¡Øºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Íß¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¥Ñ¡¼¥ó¤ÈÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¹¥´¶¤ò»ý¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È¤ä¤Ã¤ÑÇÐÍ¥¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤òÆ³¤¯¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡£ÇÐÍ¥¤Î¼Çµï¤òÎÉ¤¯»£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¸Ä¤ÎÉð´ï¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï7Ç¯Á°¡£¹â¹»À¸±Ç²è¹Ã»Ò±à¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ»á¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½©ÍÕ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖBABEL LABEL¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¼ã¼Ô¤ÎÇ®°Õ¤ò¡¢Æ£°æ»á¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«²£¤Ë¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¼ãÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇ½é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥¨¥¥¹¥È¥é¤ËÍè¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡£±Ç²è¤¬¹¥¤¤Ç¤½¤Î°¦¤Ï¤¹¤´¤¯ºîÉÊ¤ò¸«¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê½©ÍÕ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë¡ØÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡Ù¡£Æ£°æ»á¤Ï´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¼êÅÁ¤¤¤Ä¤Ä¡¢½©ÍÕ´ÆÆÄ¤Ø¤Ï¤³¤ó¤Ê¡ÈÆ£°æÎ®¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¡Ä¡£
¡Ö¡Ø¥È¡¼²£¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¾ì¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤à¤è¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ½¸¤á¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¼êÅÁ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ø´Å¤ä¤«¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¡Ø¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Èà¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡ÈÊüËÒ¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¡ÈÊüËÒ¡É¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ»á¤Î¡È¿®Ç°¡É¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµ°Æ»½¤Àµ¤òÂç¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¤±¤¸¤á¤ò¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ºÇÔ¤«¤é¤·¤«³Ø¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±Ç²è¤Ï¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡£±Ç²è¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤³¤È¤¬ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ºîÉÊ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤È¤«¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÃ¯¤«¤¬²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
Æ£°æ»á¤¬ÌÜ»Ø¤¹ ¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¼Ô¤ÎÁÏ½Ð
¡¡Æ£°æ»á¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖBABEL LABEL¡×¤Ï2025Ç¯¡¢¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö2045¡×¤òÈ¯Â¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢´ë²è³«È¯¤«¤éÀ©ºîµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¼Ô¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡Ø2045¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡ØÀäÂÐ20Âå¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼è¤í¤¦¡Ù¤È¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤íÍýÏÀ¤«¤é¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Èà¤é¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¤È¤Ê¤ë¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ã¤ºÍÇ½¤Î¸ÄÀ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¦¤ËÁö¤ëÆ£°æ»á¡£¤½¤Î´ãº¹¤·¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ç²è³¦¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤Þ¤ÀÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«Ã±½ã¤Êµ¿Ìä¤ò½ã¿è¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯´Ä¶¤È¤«¡×¡Ö±Ç²è¶È³¦¤Ï¹õß·¤µ¤ó¤Î»þÂå¤Ï¡ØÌ´¤Î¹©¾ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¤ÏÃ¯¤â¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤Ò¤É¤½¤¦¤À¤È¤«¡Ê¸À¤ï¤ì¤ë¡Ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°Õ¼±Åª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¿Íºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø10Ç¯¸å¤Ë°ìÈÖÆþ¤ê¤¿¤¤¶È³¦¤Ï±Ç²è¶È³¦¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Î¤¢¤È5Ç¯¡¢10Ç¯¤ÎÆ°¤¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë