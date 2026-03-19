超特急が、23rdシングル『ガチ夢中！』を5月13日にリリースする。

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今作のリード曲「ガチ夢中！」は、タイトルの如く“ガチで夢中になって”何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す、“超特急流トンチキ応援ソング”だ。疾走感あるメロディと熱い歌詞で、世界中の何かに夢中な人を“超！ガチ！で”鼓舞するような楽曲となっている。

カップリングには、4月放送スタートのテレビアニメ『ただいま、おじゃまされます！』（日本テレビ系）のオープニング主題歌であるフレンチポップなラブソング「C’est la vie」、肩の力を抜いて楽しめるチルなポップチューン「STEP BY STEP」を収録。多彩な楽曲が詰まった、彩り豊かなシングルとなっている。

今作は、メンバーソロ盤含め12形態にてリリースされる。完全生産限定盤は、昨年夏に行われたアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025「EVE」』より、2025年8月8日に開催したさいたまスーパーアリーナでのファイナル公演をフル収録。本公演は、グループ最大キャパシティとなるさいたまスーパーアリーナ（スタジアムモード）での開催となり、3万人を動員したツアーファイナルの熱狂と感動を余すことなく収めている。

また、同ツアーにて毎公演終演後にYouTubeで公開していた『ニュース超特急』の映像も含むメイキング映像も収録。さらに未公開シーンも追加され、ツアーの裏側をたっぷりと楽しめる内容に。32Pフォトブックレットも付いた、CD+Blu-ray 2枚+フォトブックレットのBOX仕様となっている。

さらに、今作のリリースを記念した特典会の開催も予定。参加応募には、『特典会応募用シリアルナンバー』が必要となる。

なお超特急は、11月25日に東京ドーム公演を開催予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）