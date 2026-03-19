「本気で警戒すべき」「奇跡を祈ってる」決勝でなでしこJに挑むホスト国豪州。地元ファンの反応は？「長谷川はすばらしいMF！」【女子アジア杯】
オーストラリアで開催されている女子アジアカップ。現地３月17・18日に準決勝が行なわれ、ホスト国のオーストラリアが中国を２−１で下し、日本が韓国に４−１で快勝した。
アジア女王の座をかけて、日本とオーストラリアが激突する。同大会で両チームがファイナルの舞台に立つのは、これで３回目。過去２回は、いずれも日本が１−０で勝利している。
戦績だけを見れば、日本が優位。オーストラリア女子代表の公式SNSが、自国と日本の勝ち上がりを示すトーナメント表を公開すると、現地ファンから以下のような声があがった。
「マチルダスは本気で警戒すべき」
「奇跡が起こることを祈ってる」
「勝ちますように！」
「エキサイティング！」
「なでしこジャパンは驚異的なチーム。マチルダス、頑張れ！」
「おお、神様、厳しい試合だ」
「長谷川はすばらしいMF！ チームは信じられないほど規律がある。勝つためには、中国戦で取り組んだ２倍の努力をしなければ」
「難しいゲームになるだろう」
「受けて立つよ！」
「２−２のタイスコア、PKで勝つと思う」
「もし勝てたら、マチルダスのタトゥーを入れよう」
「きっと良い戦いが見れるはず！」
オーストラリアはホームアドバンテージも味方にして、タイトル奪取を期す。もちろん日本も頂点を目ざし全力で戦うはず。注目の一戦は日本時間で21日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
アジア女王の座をかけて、日本とオーストラリアが激突する。同大会で両チームがファイナルの舞台に立つのは、これで３回目。過去２回は、いずれも日本が１−０で勝利している。
戦績だけを見れば、日本が優位。オーストラリア女子代表の公式SNSが、自国と日本の勝ち上がりを示すトーナメント表を公開すると、現地ファンから以下のような声があがった。
「マチルダスは本気で警戒すべき」
「奇跡が起こることを祈ってる」
「勝ちますように！」
「エキサイティング！」
「なでしこジャパンは驚異的なチーム。マチルダス、頑張れ！」
「おお、神様、厳しい試合だ」
「長谷川はすばらしいMF！ チームは信じられないほど規律がある。勝つためには、中国戦で取り組んだ２倍の努力をしなければ」
「難しいゲームになるだろう」
「受けて立つよ！」
「２−２のタイスコア、PKで勝つと思う」
「もし勝てたら、マチルダスのタトゥーを入れよう」
「きっと良い戦いが見れるはず！」
オーストラリアはホームアドバンテージも味方にして、タイトル奪取を期す。もちろん日本も頂点を目ざし全力で戦うはず。注目の一戦は日本時間で21日の18時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー