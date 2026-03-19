パソコンおよびスマートフォンなどの周辺機器を扱うプリンストン（東京都港区）は、米「CORSAIR（コルセア）」ブランドのゲーミングキーボード「GALLEON 100 SD」を2026年3月下旬から順次発売する。

Stream Deckキーとダイヤルはカスタマイズ可能

「Stream Deckテクノロジー」をメカニカルキーボードに融合し、これ1台でゲーミング環境全体を正確かつシームレスに操作できる。

Stream Deckキーとダイヤルはカスタマイズが可能で、ゲーム中のコンボの実行から、「Elgato Marketplace」のプラグインを使った「Discord」「Spotify」などのアプリの操作まで、集中力を途切れさせずに素早く反応できる。

ハードウェアの統計情報や好みの「Twitchチャンネル」など、フルカラーの5型（720×1280ドット）LCDスクリーンで様々な情報の確認が可能だ。

8000Hzのハイパーポーリングと「FlashTap SOCD」により、リニアな入力レスポンスと高い動作テクニックを実現。スムーズでぐらつきのない「CORSAIR MLXパルスリニアスイッチ」を採用する。

カラーはブラック。

市場想定価格は5万2980円（税込）。