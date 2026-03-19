【STARBUCKS STAND by BEAMS「EXTRA Collection」第二弾】 3月27日10時～ 発売予定 価格：1,320円～

スターバックスとBEAMS（ビームス）のライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS」より、「EXTRA Collection」第二弾として、タカラトミーのダイキャスト製ミニカー「トミカ」とのコラボ商品がスターバックス公式オンラインストア、ビームズの一部店舗にて3月27日10時より発売される。価格はミニカーが1,320円など。

「STARBUCKS STAND by BEAMS」は、スターバックスとビームスによる、ファッションとコーヒーのカルチャーを融合させた新たなライフスタイルプロジェクト。本プロジェクトのコンセプトをベースとした特別なアングルから多角的に表現するコレクション「EXTRA Collection」の第二弾として、「トミカ」とのコラボアイテムが発売されることが決定した。

おなじみのミニカーに加え、親子でリンクコーディネートが楽しめるTシャツやバッグなど別注アイテム全9型がラインナップ。アパレルは大人用とキッズ用が展開され、親子でのリンクコーディネートを楽しめる。

□STARBUCKS STAND by BEAMS「EXTRA Collection」第二弾のページ

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントTシャツ A WHITE 9,900円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリント キッズ Tシャツ A WHITE 6,600円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントTシャツ A GREEN 9,900円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリント キッズ Tシャツ A GREEN 6,600円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントTシャツ B WHITE 9,900円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリント キッズ Tシャツ B WHITE 6,600円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントTシャツ B ASH GREY 9,900円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリント キッズ Tシャツ B ASH GREY 6,600円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントキャップ GREEN 7,700円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリント キッズ キャップ GREEN 5,500円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントトートバッグ 8,800円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ トラックプリントキッズトートバッグ 4,950円

STARBUCKS STAND by BEAMS トミカ（ミニカー） 1,320円

🚗3/27(Fri) START☕️

〈トミカ for STARBUCKS STAND by BEAMS〉

『EXTRA Collection』第2弾は〈トミカ〉とコラボ

💫



ビームスの物流トラック「ビームス号」をベースにした、

サイレンロゴ入りの特別仕様トラックが登場🚚💨



他にもTシャツやキャップ、トートバッグなど、… pic.twitter.com/BP4GWnfT00 - スターバックス コーヒー (@Starbucks_J) March 19, 2026

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