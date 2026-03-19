こりゃ革命だぁぁぁぁぁ！！（幸）【3COINS】オシャレに収納できる「トイレグッズ」に注目

トイレ空間の見映えを良くしたい時には【3COINS（スリーコインズ）】の「トイレグッズ」を取り入れてみて。ナチュラルな雰囲気漂う、おしゃれな収納アイテムが登場しました。見た目がすっきりとするのも相まって、急な来客があっても安心。今回は便利に使えそうなストッカー & ボックスをご紹介します。

積み重ねてスペースを節約！「PPラタンペーパーストッカー」

細長い形状で、あまり場所を取らずに置けるこちら。トイレットペーパーを3ロールまで重ねて収納できるアイテムです。公式サイトによれば「フタ付きなので、生活感を隠しつつお洒落に収納できます！」とのこと。ラタン風素材を編んだナチュラルでおしゃれなビジュアルは、空間にそっとあたたかみも添えてくれそうです。価格は\1,320（税込）。

フタを開けずに取り出せる「PPラタントイレ収納ボックス」

こちらも同じく、ナチュラル感漂う編み込みがおしゃれな収納アイテム。ほどよい明るさのあるブラウンカラーが、空間に馴染んでくれそうです。サニタリー用品が下部から取り出しやすくなっていて、見せたくないときはボックスの向きを変えて置けばOK。価格は\1,100（税込）です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino