日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。3月19日（木）の放送では、木曜シーズンレギュラーの榊原郁恵が、浮所飛貴（ACEes）、バッテリィズと共に、千葉県鴨川市で今大注目の「朝食の美味しい宿」を調査！

■浮所飛貴＆バッテリィズが体を張って（？）魅力をリポート！

今回の旅の舞台は、春の訪れを感じる千葉県鴨川市。宿泊と食事を分けて考える「泊食分離」は今や旅の新常識！夕食は付いてないが“1泊朝食付きで1万円台”という驚きの安さとクオリティーを誇る宿を、元気いっぱいの3人がリポート。

昨年リニューアルしたばかりの「亀の井ホテル鴨川」では、浮所が恒例の“ベッドの寝心地チェック”を敢行。シモンズ製ベッドの心地よさに「うきうき」が止まらない!? さらに、鯛出汁のフォーをきっちり完食し「絶対おかわり確定！」と太鼓判を押す食べっぷりにも注目。

自分好みに作る絶品朝食ビュッフェでは、郷土料理「さんが焼き」をアレンジしたオリジナルバーガーなど、全60品の豪華ラインナップに一同驚愕。榊原は、同じく千葉の郷土料理「なめろう」のフライを挟んだ特製ハンバーガーを食べ大絶賛。エース（バッテリィズ）は、鴨川名物の鯛ととろろ、薬味をのせた「めでたい飯」を、持ち前のワイルドさで豪快に食リポ。2児のパパである寺家（バッテリィズ）は、ホテル内にある最新キッズパークの充実ぶりに「これは親として助かる！」と感動。

9年連続で「人気温泉旅館ホテル250選」に選ばれており“5つ星の宿”に選出された名宿「城崎の源泉の湯 宿中屋」では、炊きたて土鍋ごはんや自家製豆腐、千葉づくしの小鉢など究極の和朝食が登場。浮所とバッテリィズの2人も、その美味しさに思わず「やばいっすね」と声を漏らす。

2023年4月オープンの最旬スポット「カモガワシーサイドベース」では、浮所vsバッテリィズによる、意地とプライドをかけた「お土産ダジャレ対決」が勃発！判定役の榊原を唸らせるのはどっち!?

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