なにわ男子が１８日、大阪市内のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）で行われた「スーパー・ニンテンドー・ワールド ５周年アニバーサリー・セレモニー」に登場した。

開業から５周年を迎えた人気エリアにゲーム「スーパーマリオ」のキャラクターとともに登場した７人は、開園前の早朝にもかかわらずテンションは最高潮。事前にアトラクションも体験し、西畑大吾（２９）が「楽しすぎて、超興奮しました！」と語ると、道枝駿佑（２３）も「なんか素になっちゃって、すごい夢中になってやっていました」と声をそろえた。

「何十回、何百回とユニバには来ています」という長尾謙杜（２３）は「メンバーとも何回か来ていて、僕の青春が詰まった場所です」と感慨深げ。同エリアでは５周年を記念した特別体験がスタートし、ゲーム内で取得すると無敵状態になるアイテム「スーパースター」がテーマとなっており、藤原丈一郎（３０）はスターにちなみ「皆さんにはぜひ、無敵状態を体験していただきたい」とアピールした。

なにわ男子も同エリアと同じく５周年イヤー。大橋和也（２８）は「同い年の場所に、なにわ男子全員がそろって立てることがすごくうれしい」と大喜びした。

最後はマリオらキャラクターとともに「Ｗｅ ａｒｅ ＡＬＬＳＴＡＲＳ！無敵の１年、スタート！」と宣言。おなじみの無敵状態のＢＧＭが流れ、スターの形をした紙吹雪が無数に舞う中で「今、無敵状態やー！」と興奮しつつ、「一致団結して無敵な１年を楽しんでください」と、観客へ呼びかけていた。