金利1.10％の東京スター銀行 定期預金に、50万円を1年預けたら利息はいくらもらえる？（2026年3月）
Q. 金利1.10％の、東京スター銀行の「スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞」に50万円を1年間預けたら、利息はいくら？金利上昇が続くなか、ユニークな商品を提供する東京スター銀行の「スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞」に関心を寄せている方も多いのではないでしょうか。
そこで、50万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算してみました。
A. 年1.10％なら税引前の利息は5500円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約4382円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、東京スター銀行の「スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞」（1年・金利1.10％）は魅力的な内容です。
メガバンクの1年もの定期預金の金利が0.40％であることを考えると、かなり高水準の金利といえるでしょう（いずれも、2026年3月6日時点の金利）。
では、50万円を1年間預けた場合、受取利息はどのくらいになるのでしょうか。
年1.10％なら、税引前の利息は5500円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約4382円です。
一方、同じ金額をメガバンク（約0.40％）に預けた場合、税引前で2000円、税引後ではおよそ1593円なので、1年で約2〜3倍もの差が生じることになります。
最低預入金額は、50万円から東京スター銀行は、東京都港区に本店を置く銀行で、2001年に東京相和銀行の営業を引き継ぐ形でスタートしました。現在は、台湾の大手金融グループ（CTBC Financial Holding）傘下の中国信託商業銀行が全株式を保有しています。
東京スター銀行の魅力は、ユニークな商品やサービスにあります。なかでも高金利の商品として注目を集めているのが、「スターワン円定期預金プラス＜インターネット限定＞」。預入金額50万円からと、どなたでも始めやすい商品となっています。
また、はじめて東京スター銀行で口座を開設する方は、金利年1.20％の「新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金」が利用可能です。こちらも預入金額は50万円からで、インターネット限定の口座となっています。預入期限は口座開設日の翌々月末まで。
定期預金は、預金保険制度により1000万円までの元本とその利息が保証されていますが、途中で解約すると適用金利が大幅に下がってしまいます。利用する際は、当面使う予定のないお金を預け入れるようにしましょう。
(文:All About 編集部)