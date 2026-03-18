俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の公式インスタグラムが18日までに更新され、お笑い芸人のみなみかわ（43）のオフショットを公開した。

同番組は「第9話 最終章3月22日（日）よる9時放送」日曜劇場 『リブート』」「8話オフショット 100万の懸賞金に目がくらんで一香にナイフを突きつけた闇バイト 悪い顔ですね〜〜」とコメントし、メガネなしのTシャツ姿でナイフを手にしたみなみかわのオフショットを公開。

俳優・鈴木亮平が主演の同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

この投稿に、ファンからは「ドラマ出演おめでとうございます」「ドハマり役でしたわ」「悪い顔ですねぇ〜笑笑」「みなみかわさんだったんですね 全然わからなかったです」「みなみかわさんだったことに最初気付かなかったです」などの声が寄せられている。