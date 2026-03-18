辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃん抱っこしながらの外食ショット公開「紙エプロンの付け方笑った」「大人しくてすごい」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】タレントの辻希美が3月16日、自身の公式ブログを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんと外食に出かけた写真を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「紙エプロンの付け方笑った」0歳5子を抱っこしながらうどん屋満喫する様子
辻は「番組収録でした」とつづり、楽屋でのオフショットや衣装の写真、第5子の夢空ちゃんとの写真など複数枚をブログに投稿。「そして帰りにつるとんたんでうどん食べて帰りました。久しぶりのつるとんたん…美味しかったぁー」とコメントし、抱っこ紐で固定されぐっすり眠る夢空ちゃんの上に紙エプロンを被せ、うどんを食べる前の姿を公開した。母親に抱っこされぐっすり寝る夢空ちゃんと、外食を楽しむ辻とのほっこりした写真となっている。
この投稿にファンからは「夢空ちゃんぐっすりで可愛い」「紙エプロンの付け方笑った」「大人しくてすごい」「見ててほっこりする」「癒される」「外食いいね」などの声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「紙エプロンの付け方笑った」0歳5子を抱っこしながらうどん屋満喫する様子
◆辻希美、夢空ちゃんとの外食ショット
辻は「番組収録でした」とつづり、楽屋でのオフショットや衣装の写真、第5子の夢空ちゃんとの写真など複数枚をブログに投稿。「そして帰りにつるとんたんでうどん食べて帰りました。久しぶりのつるとんたん…美味しかったぁー」とコメントし、抱っこ紐で固定されぐっすり眠る夢空ちゃんの上に紙エプロンを被せ、うどんを食べる前の姿を公開した。母親に抱っこされぐっすり寝る夢空ちゃんと、外食を楽しむ辻とのほっこりした写真となっている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「夢空ちゃんぐっすりで可愛い」「紙エプロンの付け方笑った」「大人しくてすごい」「見ててほっこりする」「癒される」「外食いいね」などの声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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